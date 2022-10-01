Долголетие определяться пятью удивительными факторами - проверьте себя
Оценка этих маркеров может быть полезным руководством в клинической помощи и помочь улучшить предсказуемость долголетия у пожилых людей.
Ученые твердо установили, что наши гены владеют многими секретами долгой и здоровой жизни. Но успехи в науке о старении также частично связаны с аналитическими инструментами, которые определяют потенциальные цели для терапии. Новая модель предоставила ценную информацию, которая может значительно улучшить эти показатели в ближайшие годы.
Новая модель оценивает продолжительность жизни, меньше обращая внимания на маркеры классических заболеваний, таких как болезни сердца и диабет, и фокусируется на таких факторах, как способность ходить в продуктовый магазин или курил ли человек время от времени в своей жизни.
«Новое исследование было разработано для определения ближайших причин долголетия — факторов, которые предвещают, проживет ли кто-то еще два года или еще 10 лет. При правильном применении эти меры могут помочь определить преимущества и недостатки скрининговых тестов и лечения пожилых людей», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.
По результатам анализа ведущим фактором, связанным с долголетием, были физические функции. В широком смысле это определялось как способность ходить за продуктами или выполнять другие работы по уборке дома.
Удивительно, но исследование также показало, что наличие других осложнений со здоровьем и сердечных заболеваний не были основными предикторами долголетия.
Было установлено, что для пожилых людей, живущих на два года дольше времени забора крови, ведущим фактором, связанным с долголетием, было наличие избытка холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП).
Через пять лет после забора крови более молодой возраст и когнитивные функции были предикторами долголетия. Среди самых продолжительных выживших — тех, кто прожил 10 лет — лучшим предиктором была история курения человека, причем лучше всего справились некурящие.
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