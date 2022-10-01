Долголетие определяться пятью удивительными факторами - проверьте себя

«Новое исследование было разработано для определения ближайших причин долголетия — факторов, которые предвещают, проживет ли кто-то еще два года или еще 10 лет. При правильном применении эти меры могут помочь определить преимущества и недостатки скрининговых тестов и лечения пожилых людей», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Ученые твердо установили, что наши гены владеют многими секретами долгой и здоровой жизни. Но успехи в науке о старении также частично связаны с аналитическими инструментами, которые определяют потенциальные цели для терапии. Новая модель предоставила ценную информацию, которая может значительно улучшить эти показатели в ближайшие годы.Новая модель оценивает продолжительность жизни, меньше обращая внимания на маркеры классических заболеваний, таких как болезни сердца и диабет, и фокусируется на таких факторах, как способность ходить в продуктовый магазин или курил ли человек время от времени в своей жизни.По результатам анализа ведущим фактором, связанным с долголетием, былиВ широком смысле это определялось какУдивительно, но исследование также показало, чтоБыло установлено, что для пожилых людей, живущих на два года дольше времени забора крови, ведущим фактором, связанным с долголетиемЧерез пять лет после забора кровибыли предикторами долголетия. Среди самых продолжительных выживших — тех, кто прожил 10 лет —Ранее МедикФорум писал о пользе орехов для здоровья сердца.