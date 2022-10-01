Подагра: алкоголь увеличивает риск образования «болезненных» кристаллов в суставах

«Пиво и спиртные напитки связаны с повышенным риском подагры и повторяющихся приступов. Умеренное потребление вина не увеличивает риск приступов подагры. Учитывая риски, вам следует избегать употребления алкоголя во время приступов подагры и ограничивать употребление алкоголя, особенно пива, между приступами», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.