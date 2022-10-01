Подагра: алкоголь увеличивает риск образования «болезненных» кристаллов в суставах
Популярный тип напитка следует избегать во время воспалительного приступа.
Подагра — это «болезненная форма артрита, которая возникает, когда высокий уровень мочевой кислоты в крови вызывает образование и накопление кристаллов в суставе и вокруг него».
Есть много диетических триггеров подагры, и одним из худших виновников является «дистиллированный» алкоголь, предупреждает орган здоровья.
«Пиво и спиртные напитки связаны с повышенным риском подагры и повторяющихся приступов. Умеренное потребление вина не увеличивает риск приступов подагры. Учитывая риски, вам следует избегать употребления алкоголя во время приступов подагры и ограничивать употребление алкоголя, особенно пива, между приступами», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Дистиллированный, по сути, означает, что алкогольный напиток был получен путем дистилляции ферментированных сельскохозяйственных продуктов. Спиртные напитки – это дистиллированные алкогольные напитки. Общие примеры включают текилу, ром, джин, водку, виски и бурбон.
Многочисленные доказательства связывают употребление алкоголя с повышенным риском подагры. Однако исследования также обнаружили доказательства обратного.
Исследователи изучили количество и тип потребляемого алкоголя с точки зрения риска повторных приступов подагры.
Эпизодическое употребление алкоголя, независимо от типа алкогольного напитка, было связано с повышенным риском повторных приступов подагры, в том числе потенциально в умеренных количествах.
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