Врач Захарова: 8 видов рыбы вызывают накопление кристаллов кислоты в суставах

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Врач Захарова: 8 видов рыбы вызывают накопление кристаллов кислоты в суставах


Эффект объясняется пуриновыми соединениями, содержащимися в рыбе, которые повышают уровень мочевой кислоты.


Артрит проявляется во многих формах, но одна из наиболее часто встречающихся у британцев — подагра. Это распространенная форма воспалительного артрита, которая «очень болезненна». Обычно поражается один сустав (часто сустав большого пальца стопы). Возможно, вас удивит, что некоторые виды рыбы могут вызывать симптомы подагры.


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Этот эффект обусловлен содержанием пуринов в рыбе. 

«Пуриновые соединения, независимо от того, производятся ли они в организме или в результате употребления в пищу продуктов с высоким содержанием пуринов, могут повышать уровень мочевой кислоты. Избыток мочевой кислоты может привести к образованию кристаллов мочевой кислоты, которые затем накапливаются в мягких тканях и суставах, вызывая болезненные симптомы подагры», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.


Учитывая риски, связанные с продуктами с высоким содержанием пуринов, страдающие подагрой должны «стремиться ограничить» их.

Рыба с высоким содержанием пуринов, включая анчоусы, сардины, сельдь, мидии, треску, морские гребешки, форель и пикшу.


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Важно отметить, что чистая польза от употребления в пищу рыбы означает, что было бы неразумно избегать ее в своем рационе.

"Важно просто сократить количество. Умеренные порции рыбы могут быть частью диеты при подагре".


Другие виновники с высоким содержанием пуринов включают:
  • Алкогольные напитки (все виды)
  • Некоторые виды мяса, такие как бекон, индейка, телятина, оленина и мясные субпродукты, такие как печень


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