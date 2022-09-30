Врач Захарова: 8 видов рыбы вызывают накопление кристаллов кислоты в суставах
Эффект объясняется пуриновыми соединениями, содержащимися в рыбе, которые повышают уровень мочевой кислоты.
Артрит проявляется во многих формах, но одна из наиболее часто встречающихся у британцев — подагра. Это распространенная форма воспалительного артрита, которая «очень болезненна». Обычно поражается один сустав (часто сустав большого пальца стопы). Возможно, вас удивит, что некоторые виды рыбы могут вызывать симптомы подагры.
Этот эффект обусловлен содержанием пуринов в рыбе.
«Пуриновые соединения, независимо от того, производятся ли они в организме или в результате употребления в пищу продуктов с высоким содержанием пуринов, могут повышать уровень мочевой кислоты. Избыток мочевой кислоты может привести к образованию кристаллов мочевой кислоты, которые затем накапливаются в мягких тканях и суставах, вызывая болезненные симптомы подагры», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.
Учитывая риски, связанные с продуктами с высоким содержанием пуринов, страдающие подагрой должны «стремиться ограничить» их.
Рыба с высоким содержанием пуринов, включая анчоусы, сардины, сельдь, мидии, треску, морские гребешки, форель и пикшу.
Важно отметить, что чистая польза от употребления в пищу рыбы означает, что было бы неразумно избегать ее в своем рационе.
"Важно просто сократить количество. Умеренные порции рыбы могут быть частью диеты при подагре".
Другие виновники с высоким содержанием пуринов включают:
- Алкогольные напитки (все виды)
- Некоторые виды мяса, такие как бекон, индейка, телятина, оленина и мясные субпродукты, такие как печень
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