Врач Захарова: 8 видов рыбы вызывают накопление кристаллов кислоты в суставах

«Пуриновые соединения, независимо от того, производятся ли они в организме или в результате употребления в пищу продуктов с высоким содержанием пуринов, могут повышать уровень мочевой кислоты. Избыток мочевой кислоты может привести к образованию кристаллов мочевой кислоты, которые затем накапливаются в мягких тканях и суставах, вызывая болезненные симптомы подагры», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

"Важно просто сократить количество. Умеренные порции рыбы могут быть частью диеты при подагре".

Алкогольные напитки (все виды)

Некоторые виды мяса, такие как бекон, индейка, телятина, оленина и мясные субпродукты, такие как печень