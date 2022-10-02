Эндокринолог Гуреева: ешьте льняное семя для «значительного снижения» уровня сахара в крови
По словам врача, употребление льняного семени может помочь снизить и контролировать уровень сахара в крови.
Диабет является серьезным и потенциально пожизненным заболеванием. Но, как и при некоторых других заболеваниях, то, что вы едите и пьете, может иметь значение, когда речь идет о снижении риска.
Оба они приводят к тому, что уровень глюкозы (сахара) в крови становится слишком высоким.
"Включение льняного семени в ваш рацион может принести пользу больным диабетом. Было проведено много работы и исследований, посвященных преимуществам льняных семян (молотых льняных семян)", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.
Льняное семя можно найти в большинстве магазинов здоровой пищи и в некоторых супермаркетах в целом виде или в измельченном виде.
"Одно конкретное исследование показало, что у людей, которые ели 30 граммов льняных семян (около трех столовых ложек) в йогурте (не с низким содержанием жира или обезжиренном йогурте), наблюдалось значительное снижение уровня HbA1c по сравнению с людьми, которые ели тот же йогурт, но без семян льна", - объясняет врач.
Чтобы сделать отличный завтрак более вкусным, вы можете добавить небольшую горсть свежих ягод, которые являются фруктами с самым низким содержанием сахара.
Льняные семена также являются фитоэстрогенами, что означает, что они являются слабыми источниками эстрогена, поэтому они отлично подходят для выравнивания гормонов среднего возраста.
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