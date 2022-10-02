Эндокринолог Гуреева: ешьте льняное семя для «значительного снижения» уровня сахара в крови

"Включение льняного семени в ваш рацион может принести пользу больным диабетом. Было проведено много работы и исследований, посвященных преимуществам льняных семян (молотых льняных семян)", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

"Одно конкретное исследование показало, что у людей, которые ели 30 граммов льняных семян (около трех столовых ложек) в йогурте (не с низким содержанием жира или обезжиренном йогурте), наблюдалось значительное снижение уровня HbA1c по сравнению с людьми, которые ели тот же йогурт, но без семян льна", - объясняет врач.