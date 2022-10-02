Эндокринолог Гуреева назвала самые распространенные симптомы гипотериоз

"Эти изменения во внешности, наряду с другими различиями в голосе, могут быть особенно очевидны на поздних стадиях заболевания. Голосовые характеристики у пациентов с гипотиреозом широко варьируются. Это состояние вызвало заметные изменения, такие как низкий голос, шероховатость, снижение диапазона и вокальная усталость", - говорит эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

«Например, поскольку низкий уровень гормонов щитовидной железы замедляет некоторые функции организма, это может привести к снижению стимуляции нервов и мышц лица».