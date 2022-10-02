Эндокринолог Гуреева назвала самые распространенные симптомы гипотериоз
Изменения голоса и речи, вызванные гипотиреозом, могут быть признаком того, что нервы в организме изо всех сил пытаются работать.
Гипотиреоз проявляется по-разному, но во многих случаях симптомы остаются незаметными, пока состояние не прогрессирует. Как только уровень щитовидной железы становится чрезвычайно низким, неизбежно возникают физические и неврологические изменения. Они могут проявляться в виде изменений лица, голоса и речи.
Недостаток гормона щитовидной железы может быть связан с отеком лица, хотя это может повлиять не на всех людей с гипотиреозом.
"Эти изменения во внешности, наряду с другими различиями в голосе, могут быть особенно очевидны на поздних стадиях заболевания. Голосовые характеристики у пациентов с гипотиреозом широко варьируются. Это состояние вызвало заметные изменения, такие как низкий голос, шероховатость, снижение диапазона и вокальная усталость", - говорит эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.
Изменения в манере речи человека могут сигнализировать о нарушении функции нервов. Недостаточная активность щитовидной железы, также известная как гипотиреоз, может иметь широкий спектр симптомов, но некоторые из наиболее интригующих и удивительных — это те, которые влияют на ваше лицо.
«Например, поскольку низкий уровень гормонов щитовидной железы замедляет некоторые функции организма, это может привести к снижению стимуляции нервов и мышц лица».
В этом состоянии железа не вырабатывает достаточное количество гормона щитовидной железы, который напрямую влияет на различные органы и процессы организма.
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