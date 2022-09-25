Тонкие изменения на вашем лице указывают на плохую работу щитовидной железы
Изменения во внешности могут быть одним из самых сложных аспектов заболевания, но раннее обнаружение может помочь обратить вспять некоторые из этих симптомов.
Гипотиреоз описывает недостаточное производство гормонов щитовидной железой, которая находится в передней части шеи над ключицами. Поскольку у него есть общие симптомы с другими состояниями, его легко спутать с чем-то другим. Однако ни в коем случае нельзя игнорировать незначительные изменения в выражении лица.
Обычно это результат нарушения выработки гормонов Т3 и Т4, которые контролируют несколько процессов в организме, включая рост волос. При нарушении развитие волос у корня нарушается, что приводит к выпадению волос. Когда они не отрастают, это приводит к истончению волос на коже головы и в других областях, таких как внешняя часть бровей.
Один из способов узнать, могут ли эти изменения указывать на недостаточную активность щитовидной железы, — это посмотреть на другие предупреждающие признаки, такие как усталость, чувствительность к холоду, депрессивное настроение и проблемы с концентрацией внимания.
«Выражение лица становится "потухшим", голос хриплым, речь замедляется, веки опускаются, глаза и лицо опухают. Гормональные колебания, вызванные этим заболеванием, могут привести к некоторым другим изменениям выражения лица из-за опущенных век или одутловатости лица, которые являются симптомами низкого уровня щитовидной железы», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.
Отсутствие бровей является распространенным признаком, отражающим генерализованное выпадение волос в организме.
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