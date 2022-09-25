Тонкие изменения на вашем лице указывают на плохую работу щитовидной железы

«Выражение лица становится "потухшим", голос хриплым, речь замедляется, веки опускаются, глаза и лицо опухают. Гормональные колебания, вызванные этим заболеванием, могут привести к некоторым другим изменениям выражения лица из-за опущенных век или одутловатости лица, которые являются симптомами низкого уровня щитовидной железы», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

Гипотиреоз описывает недостаточное производство гормонов щитовидной железой, которая находится в передней части шеи над ключицами. Поскольку у него есть общие симптомы с другими состояниями, его легко спутать с чем-то другим. Однако ни в коем случае нельзя игнорировать незначительные изменения в выражении лица.Обычно это результат нарушения выработки гормонов Т3 и Т4, которые контролируют несколько процессов в организме, включая рост волос. При нарушении развитие волос у корня нарушается, что приводит к выпадению волос. Когда они не отрастают, это приводит к истончению волос на коже головы и в других областях, таких как внешняя часть бровей.Один из способов узнать, могут ли эти изменения указывать на недостаточную активность щитовидной железы, — это посмотреть на другие предупреждающие признаки, такие какОтсутствие бровей является распространенным признаком, отражающим генерализованное выпадение волос в организме.Ранее МедикФорум писал о пользе черники.