Невролог Алехина: 3 ранних признака деменции, которые ошибочно принимают за нормальное старение

90 Фото: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/8871508/
Невролог Алехина: 3 ранних признака деменции, которые ошибочно принимают за нормальное старение


Ранние признаки слабоумия могут незначительно отличаться от обычных проблем с памятью.


На ранних стадиях симптомы деменции трудно обнаружить. Симптомы могут быть даже ошибочно восприняты как «нормальное старение», потому что изменения постепенны.

Люди с деменцией часто могут в течение нескольких лет, не знать, что у них есть заболевание.

Важно знать ранние признаки, так как в некоторых случаях ранняя диагностика может замедлить течение болезни. Еще одно из основных преимуществ ранней диагностики заключается в том, что человек с этим заболеванием и его семья могут узнать о болезни и спланировать будущее.


Деменция: первые признаки, которые часто принимают за проявление старости


Ранние проблемы с памятью


Проблемы с ранней памятью, вызванные деменцией, можно легко спутать с другими состояниями. Часто это происходит из-за недостаточной осведомленности, потому что существуют тонкие различия между нормальной потерей памяти и потерей памяти, вызванной слабоумием.

"Такие вещи, как потеря ключей от дома или машин и забывания имя, воспринимаются как часть потери памяти. Потеря памяти, вызванная слабоумием, не только заставляет вас забывать эти вещи, но и то, для чего они нужны. Они могут не просто потерять вещи (например, ключи или пульты дистанционного управления) или положить их в неуместные места, они могут забыть, для чего они нужны", - говорит врач-невроллог Александра Алехина специально для МедикФорум.


7 ранних предупреждающих признаков сосудистой деменции


Другие проблемы с памятью, которые можно легко спутать с нормальным старением, включают забывание выполнять простую работу по дому и забывание того, что они хотят купить в магазине.

"Им может быть трудно вспомнить что-то, что они только что прочитали или увидели по телевизору, узнавать знакомые лица или вспоминать недавние события".



Ранее МедикФорум писал о том, как правильно принимать статины.
Читать MedikForum.ru в
Особая забывчивость и нежелание общаться: названы ранние признаки деменции
Деменция: симптомы «ранней стадии» дегенерации мозга — от настроения до речи
Деменция с тельцами Леви: невролог перечислила физические признаки, указывающие на повреждение мозга
Теги : советы врачей, симптомы деменции, потеря памяти