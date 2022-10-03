Невролог Алехина: 3 ранних признака деменции, которые ошибочно принимают за нормальное старение
Ранние признаки слабоумия могут незначительно отличаться от обычных проблем с памятью.
На ранних стадиях симптомы деменции трудно обнаружить. Симптомы могут быть даже ошибочно восприняты как «нормальное старение», потому что изменения постепенны.
Люди с деменцией часто могут в течение нескольких лет, не знать, что у них есть заболевание.
Важно знать ранние признаки, так как в некоторых случаях ранняя диагностика может замедлить течение болезни. Еще одно из основных преимуществ ранней диагностики заключается в том, что человек с этим заболеванием и его семья могут узнать о болезни и спланировать будущее.
Ранние проблемы с памятью
Проблемы с ранней памятью, вызванные деменцией, можно легко спутать с другими состояниями. Часто это происходит из-за недостаточной осведомленности, потому что существуют тонкие различия между нормальной потерей памяти и потерей памяти, вызванной слабоумием.
"Такие вещи, как потеря ключей от дома или машин и забывания имя, воспринимаются как часть потери памяти. Потеря памяти, вызванная слабоумием, не только заставляет вас забывать эти вещи, но и то, для чего они нужны. Они могут не просто потерять вещи (например, ключи или пульты дистанционного управления) или положить их в неуместные места, они могут забыть, для чего они нужны", - говорит врач-невроллог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Другие проблемы с памятью, которые можно легко спутать с нормальным старением, включают забывание выполнять простую работу по дому и забывание того, что они хотят купить в магазине.
"Им может быть трудно вспомнить что-то, что они только что прочитали или увидели по телевизору, узнавать знакомые лица или вспоминать недавние события".
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