Невролог Алехина: 3 ранних признака деменции, которые ошибочно принимают за нормальное старение

Ранние проблемы с памятью

"Такие вещи, как потеря ключей от дома или машин и забывания имя, воспринимаются как часть потери памяти. Потеря памяти, вызванная слабоумием, не только заставляет вас забывать эти вещи, но и то, для чего они нужны. Они могут не просто потерять вещи (например, ключи или пульты дистанционного управления) или положить их в неуместные места, они могут забыть, для чего они нужны", - говорит врач-невроллог Александра Алехина специально для МедикФорум.

"Им может быть трудно вспомнить что-то, что они только что прочитали или увидели по телевизору, узнавать знакомые лица или вспоминать недавние события".