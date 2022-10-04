Профессор Бяхов назвал эффективный способ выявить рак на ранней стадии
По словам профессора Михаила Бяхова, обследования на рак в рамках регулярных медосмотров после 50 лет являются наиболее эффективным способом достаточно рано обнаружить рак при его возникновении.
Профессор Бяхов заметил в интервью Ura.ru, что какие-то возникающие и замечаемые симптомы в случае онкозаболевания говорят о том, что злокачественный процесс длится достаточно давно. Иногда имеющиеся внешние признаки – это сигнал того, что рак находится в необратимой стадии. Статистически чаще всего заболевающие раком пациенты замечают у себя симптомы и обращаются с ними к врачам, когда он достигает третьей или четвертой сталии.
Таким образом при возникновении опухоли наиболее эффективно обнаруживать злокачественное образование на более раннем этапе. Физические симптомы при этом могут еще не появляться.
Ученый подчеркнул, что в этом направлении наиболее актуальны профилактические проверки, которые необходимо выполнять после 50 лет.
«Когда признаки появляются, значит, уже есть рак. Поэтому в рамках диагностики это должны быть абсолютно здоровые люди, которые регулярно с определенного возраста делают колоноскопию, кал и кровь сдают на анализы. Если в семье все здоровы, то анализы нужно сдавать с 50 лет», - сказал Михаил Бяхов.
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Михаил Бяхов
Здоровье
онколог, доктор медицинских наук, профессор
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