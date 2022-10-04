Долгий ковид: врач назвал новый симптом - "ковидное удушье"

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Долгий ковид: врач назвал новый симптом - "ковидное удушье"


«Ковидное удушье» — сочетание боли или сухости в горле с ощущением удушья и измененным голосом признано симптомом затяжного ковида.


Большинство людей, заразившихся COVID-19, сообщают, что чувствуют себя лучше в течение нескольких дней или недель, при этом полное выздоровление обычно занимает менее 12 недель. Однако те, кто не выздоравливает за это время, страдают длительным Covid- или пост-Covid-синдромом. Хотя многие из нас знают об общих симптомах, со временем ученые обнаруживают еще больше осложнений.

«Ковидное удушье новый симптом длительного коронавируса. Это классифицируется как боль или сухость в горле с ощущением удушья и измененный голос. Ранее с этим состоянием ассоциировалась просто боль в горле. Если улучшения не будет, обратитесь к специалисту по уху, носу и горлу или к логопеду, если это необходимо», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.


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Нет четкого объяснения» тому, почему у одного человека ковид развивается долго, а другой быстро выздоравливает. Длинный Covid чаще встречается у тех, у кого было более тяжелое острое заболевание, но может возникать после легкого или даже бессимптомного заболевания.


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Болезнь чаще встречается у людей, которые были госпитализированы, в возрасте от 35 до 69 лет, женщины, проживающие в неблагополучных районах, работающие в сфере здравоохранения, социального обеспечения или образования, с высоким индексом массы тела и с более чем одним существовавшим ранее видом деятельности, ограничивающим здоровье.


Ранее МедикФорум писал о симптомах больной печени.
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