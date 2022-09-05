Симптом жировой болезни печени проявляется прямо под кожей и сигналит о рубцевании
Печень является одним из наших жизненно важных органов, который, если о нем не заботиться должным образом, может иметь потенциально опасные последствия. Жировая болезнь печени, также известная как неалкогольная жировая болезнь печени, относится к ряду заболеваний печени, не связанных с алкоголем. Это вызвано накоплением жира в печени.
Как и в случае любых заболеваний, чем раньше вы заметите симптомы, тем больше шансов на лечение. Более известными признаками жировой болезни печени являются такие вещи, как пожелтение кожи (желтуха) и боль в животе. Однако есть некоторые менее ожидаемые признаки заболевания, о которых стоит знать.
"Наличие расширенных кровеносных сосудов непосредственно под поверхностью кожи может сигнализировать о жировой болезни печени. В частности, это может означать, что у человека неалкогольный стеатогепатит, который является агрессивной формой заболевания, или цирроз, который представляет собой «продвинутое» рубцевание печени", - говорит гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.
Основным осложнением неалкогольной жировой болезни печени и неалкогольного стеатогепатита является цирроз, который представляет собой поздние стадии рубцевания печени.
Цирроз возникает в ответ на повреждение печени, такое как воспаление при неалкогольном стеатогепатите. Когда печень пытается остановить воспаление, она образует участки рубцевания (фиброза).
«При продолжающемся воспалении фиброз распространяется, захватывая все больше и больше ткани печени».
Если печень не лечить, цирроз может привести к:
- Скопление жидкости в брюшной полости (асцит)
- Набухание вен пищевода (варикозное расширение вен пищевода), которое может разорваться и вызвать кровотечение.
- Спутанность сознания, сонливость и невнятная речь (печеночная энцефалопатия)
- Рак печени
- Терминальная стадия печеночной недостаточности, что означает, что печень перестала функционировать
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