Симптом жировой болезни печени проявляется прямо под кожей и сигналит о рубцевании

"Наличие расширенных кровеносных сосудов непосредственно под поверхностью кожи может сигнализировать о жировой болезни печени. В частности, это может означать, что у человека неалкогольный стеатогепатит, который является агрессивной формой заболевания, или цирроз, который представляет собой «продвинутое» рубцевание печени", - говорит гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

«При продолжающемся воспалении фиброз распространяется, захватывая все больше и больше ткани печени».

Скопление жидкости в брюшной полости (асцит)

Набухание вен пищевода (варикозное расширение вен пищевода), которое может разорваться и вызвать кровотечение.

Спутанность сознания, сонливость и невнятная речь (печеночная энцефалопатия)

Рак печени

Терминальная стадия печеночной недостаточности, что означает, что печень перестала функционировать