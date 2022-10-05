Тошнота, судороги и другие признаки могут говорить о передозировке витамином D

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витамин D

С наступлением темного и холодного сезона человеку необходимо повышать уровень витамина D, однако в случае его передозировки и интоксикации возможны неприятные симптомы, включая тошноту или судороги в ногах.

Осенью и зимой нашему организму особенно важно получать витамин D из рациона, поскольку солнце в самые холодные месяцы года недостаточно сильное для того, чтобы организм мог сам под его воздействием вырабатывать витамин, важный для поддержания многих физиологических процессов. Также в период с середины осени до середины весны рекомендуется прием содержащих витамин D добавок.

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Но в то же время употребление слишком большого количества витамина может иметь разрушительные последствия для вашего здоровья.
Терапевт Тамара Ильинская рассказала в беседе с «МедикФорум», что передозировка витамином D часто бывает связана с неправильным, стихийным, самодеятельным приемом.

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По словам специалиста, токсичность витамина D известна как гипервитаминоз, и некоторые симптомы могут предупреждают о том, что человек принимает его слишком много. Людям, которые употребляют добавки с важным витамином, следует прекратить прием и обратиться к врачам при появлении следующих состояний.
  • Тошнота.
  • Боль в животе.
  • Судороги в ногах.
  • Шум в ушах.
  • Сухость во рту.
  • Повышенная жажда.
  • Диарея.
  • Сонливость и апатия.
  • Психоз или депрессия.
«Также признаками передозировки витамином D могут быть запор и высокое кровяное давление, сбой сердечного ритма, почечные нарушения, тугоподвижность суставов».

Терапевт подчеркнула, что прием добавок необходимо оговаривать с врачом, его необходимость определяется показателями анализа крови.

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