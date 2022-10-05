Тошнота, судороги и другие признаки могут говорить о передозировке витамином D

Тошнота.

Боль в животе.

Судороги в ногах.

Шум в ушах.

Сухость во рту.

Повышенная жажда.

Диарея.

Сонливость и апатия.

Психоз или депрессия.

«Также признаками передозировки витамином D могут быть запор и высокое кровяное давление, сбой сердечного ритма, почечные нарушения, тугоподвижность суставов».