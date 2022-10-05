Онколог Воробьев: виагра усиливает эффект химиотерапии и уменьшает размер опухоли

"Похоже, что лекарство способно прорваться через барьер из клеток, окружающих опухоли, и предотвратить попадание к ним лекарств. Рак пищевода не поддается лечению примерно в 80% случаев. Свойства устойчивости опухолей пищевода к химиотерапии означают, что многие пациенты проходят интенсивную химиотерапию, которая им не подходит. Исследователи обнаружили, что химиотерапия в сочетании с ФДЭ5 уменьшала опухоль больше, чем химиотерапия, когда она действовала отдельно", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев, комментируя исследования специально для МедикФорум.

Рак пищевода обнаруживается в любом месте пищевода, вызывая затруднения при глотании и расстройство желудка. Хотя это поддается лечению, его может быть трудно обратить вспять из-за его быстро распространяющегося характера. Однако недавно ученые обнаружили, что использование препаратов, используемых в виагре, может сделать химиотерапию более эффективной у больных раком.Последние исследования показывают, что группа препаратов, называемых ингибиторами фосфодиэстеразы типа 5 (ФДЭ5), такие какпотенциально может улучшить реакцию пациентов с раком пищевода на химиотерапию.Исследователи протестировали лечение на мышах с резистентными к химиотерапии опухолями пищевода и не обнаружили побочных эффектов.Прогресс в лечении рака пищевода за последние 40 лет показал лишь ограниченные улучшения, поэтому мы сделали его приоритетом исследований.Ранее МедикФорум писал о пользе капусты для больных артритом.