Менопауза: врач Гуреева рассказала о продуктах, которые провоцируют приливы
Ваша диета может сыграть важную роль в возникновении раздражающих симптомов менопаузы, таких как приливы.
Менопауза отмечает момент в жизни, когда у вас прекращаются менструации. Вызванный снижением уровня гормонов, переходный период сопровождается каскадом гормональных колебаний, которые вызывают такие неприятные симптомы, как приливы. То, что вы едите, может либо ухудшить, либо улучшить ситуацию.
От тумана в голове до беспокойства, менопауза характеризуется множеством сложных симптомов.
Существенным и неприятным признаком является внезапное ощущение тепла, которое обычно наиболее интенсивно ощущается на лице, шее и груди, известное как приливы. Ваша кожа может покраснеть, и вы также можете начать потеть.
Хотя этот раздражающий симптом может появляться и исчезать, когда ему заблагорассудится, есть определенные продукты, которые могут быть рецептом для приливов.
«Существует множество доказательств того, что употребление определенных продуктов во время менопаузы может помочь поддержать ваш разум и тело, в то время как другие могут вызвать нежелательные симптомы», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.
Вероятно, вас не удивит, что согревающие напитки, такие как кофе и алкоголь, могут вызывать приливы, но выбор других продуктов питания может быть менее подозрительным.
«Есть определенные продукты, которые могут вызвать ночные поты и приливы, такие как алкоголь, острая пища, кофе и шоколад», - объясняет эндокринолог.
В то время как первые три продукта имеют одно ключевое общее ощущение после того, как вы их съели — ощущение распространяющегося тепла — шоколад, вероятно, звучит странно.
Однако это лакомство не только содержит ароматные какао-бобы, но и скрывает неожиданный триггер. Шоколад содержит много кофеина, который может вызывать у вас приливы.
Кофеин может сужать кровеносные сосуды и повышать кровяное давление, что может быть связано с возникновением приливов. Потребление большего количества кофеина связано с более частыми приливами, как показывают исследования.
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