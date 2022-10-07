Менопауза: врач Гуреева рассказала о продуктах, которые провоцируют приливы

«Существует множество доказательств того, что употребление определенных продуктов во время менопаузы может помочь поддержать ваш разум и тело, в то время как другие могут вызвать нежелательные симптомы», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

«Есть определенные продукты, которые могут вызвать ночные поты и приливы, такие как алкоголь, острая пища, кофе и шоколад», - объясняет эндокринолог.