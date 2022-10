Врачи назвали характерные признаки больной печени

«Если болезненные ощущения появляются в верхней правой части живота, это может указывать на то, что печень уже очень больна. В таком случае нужно обязательно показаться специалисту», - приводится рекомендация врачей в журнале Eat This, Not That!.

«Если кожа начинает зудеть, появляются покраснения на ладонях и паутинные кровеносные сосуды на коже, причиной этого может быть цирроз. Попутно человек может испытывать тошноту, слабость, терять вес», - проинформировали медики.

На раннем этапе нездоровая печень обычно «молчит», и появление характерного дискомфорта в области живота является знаком того, что патологический процесс уж очень серьезен.Развитию желтухи способствует нарушение в производстве желчи, увеличивающее в крови уровень желчного пигмента.Очень темная моча – это тоже знак избытка желчи, за выделение которой ответственна печень.Больная печень содействует появлению кожных проблем: пигментации, покраснений, сосудистой сетки. Еще один характерный симптом – это зуд.Аномальное ощущение сытости, не связанное с приемом пищи, может сигнализировать, что печень человека увеличена.Беспричинная усталость характерна для разных типов болезней печени, подчеркивают врачи.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие ощущения указывают на приступ панкреатита.