Врачи назвали характерные признаки больной печени

«Если болезненные ощущения появляются в верхней правой части живота, это может указывать на то, что печень уже очень больна. В таком случае нужно обязательно показаться специалисту», - приводится рекомендация врачей в журнале Eat This, Not That!.

«Если кожа начинает зудеть, появляются покраснения на ладонях и паутинные кровеносные сосуды на коже, причиной этого может быть цирроз. Попутно человек может испытывать тошноту, слабость, терять вес», - проинформировали медики.