Врачи назвали характерные признаки больной печени

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Чрезмерно длительное чувство сытости вместе с дискомфортом в животе может говорить о том, что печень больна и нуждается в проверке.

Болевые ощущения, дискомфорт справа в животе. На раннем этапе нездоровая печень обычно «молчит», и появление характерного дискомфорта в области живота является знаком того, что патологический процесс уж очень серьезен.

«Если болезненные ощущения появляются в верхней правой части живота, это может указывать на то, что печень уже очень больна. В таком случае нужно обязательно показаться специалисту», - приводится рекомендация врачей в журнале Eat This, Not That!. 

Желтизна кожи, глазных белков. Развитию желтухи способствует нарушение в производстве желчи, увеличивающее в крови уровень желчного пигмента.

Потемнение мочи. Очень темная моча – это тоже знак избытка желчи, за выделение которой ответственна печень.

Кожный зуд. Больная печень содействует появлению кожных проблем: пигментации, покраснений, сосудистой сетки. Еще один характерный симптом – это зуд.

«Если кожа начинает зудеть, появляются покраснения на ладонях и паутинные кровеносные сосуды на коже, причиной этого может быть цирроз. Попутно человек может испытывать тошноту, слабость, терять вес», - проинформировали медики.

Стойкая сытость. Аномальное ощущение сытости, не связанное с приемом пищи, может сигнализировать, что печень человека увеличена.

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Усталость. Беспричинная усталость характерна для разных типов болезней печени, подчеркивают врачи.

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