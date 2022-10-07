Жирная печень: гепатолог Южнова назвала неочевидный симптом повреждения печени

«Наиболее распространенными нарушениями являются бессонница (трудности с засыпанием и поддержанием сна или неосвежающий сон), чрезмерная дневная сонливость и инверсия сна и бодрствования (нарушения циркадного ритма). ритмичность)», - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

"У пациентов с циррозом печени наблюдается высокий уровень мелатонина днем и низкий уровень ночью, а это означает, что они более сонливы днем, а не ночью", - добавляет гепатолог.