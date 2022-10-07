Жирная печень: гепатолог Южнова назвала неочевидный симптом повреждения печени
Необратимое повреждение печени может нарушить баланс гормонов сна в мозгу.
Жировая болезнь печени проявляет мало симптомов на ранних стадиях, когда его легче всего лечить. И по мере того, как он прогрессирует, он может стать опасным для жизни и его трудно обратить вспять.
На последней стадии, известной как цирроз, ожирение печени, как правило, невозможно обратить вспять, и лечение может быть направлено на остановку дальнейшего повреждения, а не на излечение состояния. Определенные нарушения сна являются признаком этой стадии.
Рубцевание может помешать органу выполнять свою работу по выведению токсинов из организма. Когда печень здорова, токсины фильтруются через орган, где их атакуют иммунные клетки. Когда эти токсины не выводятся печенью, они накапливаются в крови.
В конце концов они попадают в мозг, где начинают сеять хаос. Этот процесс, известный как печеночная энцефалопатия, влияет на то, как вы спите.
«Наиболее распространенными нарушениями являются бессонница (трудности с засыпанием и поддержанием сна или неосвежающий сон), чрезмерная дневная сонливость и инверсия сна и бодрствования (нарушения циркадного ритма). ритмичность)», - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.
Она добавила, что эти проблемы «связаны» с накоплением токсинов в мозге.
Цирроз может вызывать проблемы со сном, нарушая баланс гормона сна мелатонина в организме. Высокий уровень мелатонина вызывает сонливость и повышает способность засыпать.
"У пациентов с циррозом печени наблюдается высокий уровень мелатонина днем и низкий уровень ночью, а это означает, что они более сонливы днем, а не ночью", - добавляет гепатолог.
В отличие от цирроза, накопление этих токсинов поддается лечению.
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