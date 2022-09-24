Невролог Алехина: если ложиться спать до 21:00, риск слабоумия увеличивается на 70%

"Отход ко сну в определенное время может повысить риск развития деменции у пожилых людей. Определенные режимы сна людей старше 60 лет могут определять риск развития заболевания мозга. У испытуемых, которые ложились спать до 9 вечера каждую ночь и спали в среднем более восьми часов, риск слабоумия был на 70% выше", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

"Бессонница конкретно связана с ухудшением работы памяти по сравнению с теми, у кого есть только некоторые симптомы бессонницы или вообще нет проблем со сном", - добавляет Алехина.