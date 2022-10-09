Онколог Воробьев: почти все люди с раком кишечника страдают от запора

«Рак кишечника, также известный как колоректальный рак, является четвертым по распространенности раком», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

«Почти все люди с этим заболеванием будут испытывать изменения в привычках кишечника, которые могут включать дисхезию. Дихезия, или запор, характеризуется болью или напряжением во время дефикации».

Более частые испражнения, более жидкий стул

Кровь в стуле или ректальное кровотечение

Боль в животе, дискомфорт или вздутие живота

Опухоль ("комок") в животе или заднем проходе

Необъяснимая потеря веса

Чрезвычайная усталость без причины

«Симптомы рака кишечника могут быть незаметными, и их часто можно спутать с симптомами других, менее серьезных заболеваний. Вы должны сообщить своему врачу о проблемах и симптомах, которые присутствуют более трех недель, чтобы они могли выяснить причину. Отсрочка может привести к тому, что рак кишечника будет диагностирован на поздней стадии».