Онколог Воробьев: почти все люди с раком кишечника страдают от запора

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Онколог Воробьев: почти все люди с раком кишечника страдают от запора



Обращение внимания на привычки вашего кишечника может стать первым шагом в выявлении рака кишечника.


Хотя симптомы рака кишечника могут вызывать у многих людей чувство брезгливости, на это состояние необходимо реагировать как можно скорее. Это дает вам драгоценное время, чтобы остановить распространение раковых клеток в другие области вашего тела. Более того, чем раньше вы заразитесь раком, тем выше будут ваши шансы на успешное лечение. К счастью, эксперт поделился ключевыми признаками, которые появляются, когда вы идете в туалет, в том числе дисхезией.

От изменений в привычках кишечника до сильной усталости — есть много красных флажков, которые могут сигнализировать о раке кишечника.

«Рак кишечника, также известный как колоректальный рак, является четвертым по распространенности раком», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

К счастью, возможность быстро идентифицировать предупреждающие знаки может помочь поймать виновника, пока это «излечимо и излечимо».


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«Почти все люди с этим заболеванием будут испытывать изменения в привычках кишечника, которые могут включать дисхезию. Дихезия, или запор, характеризуется болью или напряжением во время дефикации».


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Воробьев также поделился другими ключевыми признаками, которые нацелены на «почти всех людей» с раком кишечника.

К симптомам, на которые следует обратить внимание, относятся:
  • Более частые испражнения, более жидкий стул
  • Кровь в стуле или ректальное кровотечение
  • Боль в животе, дискомфорт или вздутие живота
  • Опухоль ("комок") в животе или заднем проходе
  • Необъяснимая потеря веса
  • Чрезвычайная усталость без причины

«Симптомы рака кишечника могут быть незаметными, и их часто можно спутать с симптомами других, менее серьезных заболеваний. Вы должны сообщить своему врачу о проблемах и симптомах, которые присутствуют более трех недель, чтобы они могли выяснить причину. Отсрочка может привести к тому, что рак кишечника будет диагностирован на поздней стадии».



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