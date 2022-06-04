Диабета 2 типа: явные признаки повреждения почек высоким уровнем сахара в крови
Диабет является «наиболее распространенной причиной хронического заболевания почек», что может означать, что в будущем может потребоваться пересадка органов. Каковы первые признаки того, что высокий уровень сахара в крови уже повредил почки? Симптомы заболевания почек, как правило, не проявляются «до тех пор, пока оно не достигнет поздней стадии».
«Это связано с тем, что организм обычно способен справиться со значительным снижением функции почек», - говорит эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.
Образец крови или мочи, который обычно берут при другой проблеме со здоровьем, может выявить заболевание почек на этой ранней стадии.
"Однако со временем заболевание почек может привести к явным признакам того, что что-то не так. Например, человек с заболеванием почек может неожиданно и без усилий похудеть; это может сопровождаться плохим аппетитом. Состояние также может привести к отеку, когда лодыжки, ступни и руки опухают в ответ на задержку воды".
Кроме того, заболевание почек может привести к одышке, усталости и тошноте. Нередко кровь появляется в моче или человек чувствует повышенные позывы к мочеиспусканию в ночное время, когда почки повреждены. Кроме того, заболевание почек может вызывать бессонницу, кожный зуд, мышечные спазмы и головные боли.
«Обратитесь к своему врачу общей практики, если у вас есть постоянные или тревожные симптомы, которые, по вашему мнению, могут быть вызваны заболеванием почек. Симптомы заболевания почек могут быть вызваны многими менее серьезными состояниями, поэтому важно поставить правильный диагноз».
Высокий уровень сахара в крови может вызвать многочисленные заболевания в организме, поэтому крайне важно делать все возможное для лечения диабета 2 типа. Мало того, что высокий уровень сахара в крови может привести к заболеванию почек, это состояние может привести к потере зрения, слепоте, повреждению нервов и инсульту.
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