Диабета 2 типа: явные признаки повреждения почек высоким уровнем сахара в крови

«Это связано с тем, что организм обычно способен справиться со значительным снижением функции почек», - говорит эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

"Однако со временем заболевание почек может привести к явным признакам того, что что-то не так. Например, человек с заболеванием почек может неожиданно и без усилий похудеть; это может сопровождаться плохим аппетитом. Состояние также может привести к отеку, когда лодыжки, ступни и руки опухают в ответ на задержку воды".

«Обратитесь к своему врачу общей практики, если у вас есть постоянные или тревожные симптомы, которые, по вашему мнению, могут быть вызваны заболеванием почек. Симптомы заболевания почек могут быть вызваны многими менее серьезными состояниями, поэтому важно поставить правильный диагноз».