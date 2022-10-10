Что указывает на скопление токсинов в организме: врач Русакова

«Токсины бывают разные: это и бактериальные, и вирусные, и также от каких-то лекарственных препаратов», - сообщила специалист, беседуя с «Москвой 24».

«Если пища заражена какой-то бактериальной инфекцией, соответственно, бактерии могут выделять токсины, и они могут попадать в организм человека», – пояснила Русакова.

Вялость.

Сонливость.

Усталость.

Головная боль.

Проблемы с работой печени.

Нездоровый, пожелтевший или сероватый оттенок кожи.