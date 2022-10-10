Что указывает на скопление токсинов в организме: врач Русакова
В числе симптомов, указывающих на скопление токсинов в организме, медик Дарья Русакова назвала чрезмерную сонливость, быстро возникающее утомление, головные боли.
Русакова заметила в интервью, что в организме могут скапливаться различные по своему происхождению токсины.
«Токсины бывают разные: это и бактериальные, и вирусные, и также от каких-то лекарственных препаратов», - сообщила специалист, беседуя с «Москвой 24».
Специалистка добавила, что употребление вредной пищи тоже способствует накоплению в организме нежелательных и потенциально опасных компонентов.
«Если пища заражена какой-то бактериальной инфекцией, соответственно, бактерии могут выделять токсины, и они могут попадать в организм человека», – пояснила Русакова.
Медик уточнила, что указывает на скопление токсинов в организме. Признаки проблемы обычно бывают неспецифическими, сказала эксперт.
- Вялость.
- Сонливость.
- Усталость.
- Головная боль.
- Проблемы с работой печени.
- Нездоровый, пожелтевший или сероватый оттенок кожи.
Дарья Русакова
Здоровье
кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов
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