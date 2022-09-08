Чем вреден для здоровья сладкий чай: говорит диетолог Русакова

«Если сладкий чай употребляется в течение дня и количество сахара в общей сложности превышает 50 граммов, то это со временем может привести к развитию сахарного диабета», - сказала медик в комментарии «Москве 24».

«Добавленный сахар, как по мнению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), так и отечественной диетологии, вреден для здоровья, так как несет лишние пустые калории», - постулировала медик.