Чем вреден для здоровья сладкий чай: говорит диетолог Русакова

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напиток с сахаром

Если человек злоупотребляет сладким чаем, его здоровье может пострадать из-за развития гипергликемии и диабета, сообщила в интервью диетолог Дарья Русакова.

По словам Русаковой, здоровому человеческому организм сладкие напитки не нужны – физиологическая потребность в них отсутствует. Прием подслащенного питья оправдан только в случае гипогликемии, при  которой происходит снижение уровня сахара и возникает ухудшение самочувствия. В остальном употребляемые напитки не должны содержать добавленного сахара, других подсластителей.

Диетолог Русакова заметила, что привычка пить сладкий чай является одной из самых вредных для здоровья.

«Если сладкий чай употребляется в течение дня и количество сахара в общей сложности превышает 50 граммов, то это со временем может привести к развитию сахарного диабета», - сказала медик в комментарии «Москве 24».

Русакова уточнила, что сахар из жидкости крайне быстро проникает в кровь, повышает в ней уровень глюкозы и провоцирует интенсивную выработку инсулина. Если у человека уже имеется диабет, наличествует ожирение, то прием сладкого напитка будет для него особенно вреден, подчеркнула эксперт.

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«Добавленный сахар, как по мнению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), так и отечественной диетологии, вреден для здоровья, так как несет лишние пустые калории», - постулировала медик.


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Дарья Русакова
Дарья Русакова
ЗОЖ
кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов
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