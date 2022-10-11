Эндокринолог Гуреева: даже небольшой порез может привезти к ампутации у диабетиков
Новое исследование подчеркивает важность тщательного ухода за стопами после постановки диагноза диабета 2 типа.
Кризис диабета набрал силу в последние годы, отчасти из-за увеличения числа случаев ожирения. При плохом лечении диабет может привести к таким судьбоносным событиям, как ампутация.
Диабетическая язва стопы определяется как открытая рана или рана на коже, заживление которой занимает больше времени, чем обычно. Это чаще встречается у этой популяции из-за онемения в ногах, из-за чего пациенты не обращают внимания на порезы, которые могут их травмировать.
"В медицинских отчетах подробно описаны случаи пациентов, которые могли бы избежать ампутации при своевременном оказании медицинской помощи. Примечательными аспектами подобных случаев являются поздние обращения пациента с неконтролируемым диабетом, который мог бы избежать этой подборки, если бы обратился за помощью раньше", - говорит эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.
Ампутация обычно следует за инфекцией пальцев ноги, которая часто появляется при порезах и язвах. Часто заживление раны не продвигается из-за диабета, и состояние ухудшается, что заставляет обратиться за медицинской помощью.
Диабетические язвы на стопах чаще встречаются у пациентов мужского пола, чем у женщин. Они вызывают широкий спектр симптомов в зависимости от стадии заболевания, но обычно характеризуются длительным заживлением.
Малоподвижный образ жизни и набор лишнего веса являются двумя основными причинами развития диабета, и их следует избегать любой ценой.
Заболевание часто сосуществует с другими маркерами, такими как гипертония, ожирение и заболевание периферических артерий, которые следует тщательно контролировать.
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