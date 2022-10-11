Эндокринолог Гуреева: даже небольшой порез может привезти к ампутации у диабетиков

"В медицинских отчетах подробно описаны случаи пациентов, которые могли бы избежать ампутации при своевременном оказании медицинской помощи. Примечательными аспектами подобных случаев являются поздние обращения пациента с неконтролируемым диабетом, который мог бы избежать этой подборки, если бы обратился за помощью раньше", - говорит эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

Кризис диабета набрал силу в последние годы, отчасти из-за увеличения числа случаев ожирения. При плохом лечении диабет может привести к таким судьбоносным событиям, как ампутация.Диабетическая язва стопы определяется как открытая рана или рана на коже, заживление которой занимает больше времени, чем обычно. Это чаще встречается у этой популяции из-за онемения в ногах, из-за чего пациенты не обращают внимания на порезы, которые могут их травмировать.Ампутация обычно следует за инфекцией пальцев ноги, которая часто появляется при порезах и язвах. Часто заживление раны не продвигается из-за диабета, и состояние ухудшается, что заставляет обратиться за медицинской помощью.Диабетические язвы на стопах чаще встречаются у пациентов мужского пола, чем у женщин. Они вызывают широкий спектр симптомов в зависимости от стадии заболевания, но обычно характеризуются длительным заживлением.Малоподвижный образ жизни и набор лишнего веса являются двумя основными причинами развития диабета, и их следует избегать любой ценой.Заболевание часто сосуществует с другими маркерами, такими как гипертония, ожирение и заболевание периферических артерий, которые следует тщательно контролировать.Ранее МедикФорум писал о продуктах с высоким содержанием витамина С.

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