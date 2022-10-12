Невролог Алехина: анализ крови поможет определить раннее начало деменции

"Ваша кровь может сигнализировать о раннем выявлении деменции. Изучая более 600 пожилых участников долгосрочного проспективного исследования, авторы обнаружили, что более высокие уровни внеклеточной ДНК, циркулирующей в вашем кровотоке, могут сигнализировать о повышенном риске хронического воспаления, связанного с ранними признаками состояния мозга. Эти результаты могут способствовать поиску «простых» анализов крови, которые могут выявить риск болезни Альцгеймера и других видов деменции", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Одной из основных целей исследования деменции является выявление механизмов и ключевых признаков, которые предсказывают снижение когнитивных функций как можно раньше. Это может помочь выиграть драгоценное время, чтобы вмешаться, пока не стало слишком поздно. Новое исследование дополняет эти усилия: исследовательская группа выявила красный флаг в вашей крови.К сожалению, нет чудесного способа предсказать, наступит ли деменция и когда. Но исследованиям часто удается выявить ключевые факторы риска, которые могут указывать на умопомрачительное состояние.Циркулирующая внеклеточная геномная ДНК (ccf-gDNA) давно известна как продукт естественной гибели клеток. Когда ваши клетки умирают во время запрограммированной клеточной смерти, они сжимаются, разрушают свою плазматическую мембрану и, в конечном итоге, разрываются и высвобождают свое содержимое в организм. Это включает в себя фрагменты ДНК, которые в конечном итоге попадают в кровь в виде свободной ДНК.Ранее МедикФорум писал о симптомах больных почек.

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