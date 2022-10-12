Невролог Алехина: анализ крови поможет определить раннее начало деменции
Симптомы деменции, от потери памяти до изменений настроения, могут быть не единственными предупредительными признаками ухудшения когнитивных функций.
Одной из основных целей исследования деменции является выявление механизмов и ключевых признаков, которые предсказывают снижение когнитивных функций как можно раньше. Это может помочь выиграть драгоценное время, чтобы вмешаться, пока не стало слишком поздно. Новое исследование дополняет эти усилия: исследовательская группа выявила красный флаг в вашей крови.
К сожалению, нет чудесного способа предсказать, наступит ли деменция и когда. Но исследованиям часто удается выявить ключевые факторы риска, которые могут указывать на умопомрачительное состояние.
"Ваша кровь может сигнализировать о раннем выявлении деменции. Изучая более 600 пожилых участников долгосрочного проспективного исследования, авторы обнаружили, что более высокие уровни внеклеточной ДНК, циркулирующей в вашем кровотоке, могут сигнализировать о повышенном риске хронического воспаления, связанного с ранними признаками состояния мозга. Эти результаты могут способствовать поиску «простых» анализов крови, которые могут выявить риск болезни Альцгеймера и других видов деменции", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Циркулирующая внеклеточная геномная ДНК (ccf-gDNA) давно известна как продукт естественной гибели клеток. Когда ваши клетки умирают во время запрограммированной клеточной смерти, они сжимаются, разрушают свою плазматическую мембрану и, в конечном итоге, разрываются и высвобождают свое содержимое в организм. Это включает в себя фрагменты ДНК, которые в конечном итоге попадают в кровь в виде свободной ДНК.
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