Ежедневный прием поливитаминов сохраняет мозг в тонусе и защищает от деменции

«Исследование показало, что ежедневный прием мультивитаминно-минеральных добавок приводит к значительному улучшению когнитивных функций. Это первое свидетельство когнитивной пользы в большом долгосрочном исследовании поливитаминных добавок у пожилых людей. Существует острая необходимость в безопасных и доступных вмешательствах для защиты когнитивных функций от ухудшения у пожилых людей», - говорит врач-невролог Александра Алехина, комментируя исследование специально для МедикФорум.

"Поливитамины оказали значительное влияние и что преимущества были более выражены у участников с сердечно-сосудистыми заболеваниями, что важно, потому что эти люди уже подвержены повышенному риску снижения когнитивных функций", - добавляет Алехина.