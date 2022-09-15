Ежедневный прием поливитаминов сохраняет мозг в тонусе и защищает от деменции
Прием одной поливитаминной таблетки в день может улучшить работу мозга у пожилых людей. Ежедневная таблетка может также защитить от деменции, возможно, замедляя снижение когнитивных функций на 60 процентов.
Употребление одной добавки в день в течение трех лет может иметь существенное значение для людей старше 65 лет.
«Исследование показало, что ежедневный прием мультивитаминно-минеральных добавок приводит к значительному улучшению когнитивных функций. Это первое свидетельство когнитивной пользы в большом долгосрочном исследовании поливитаминных добавок у пожилых людей. Существует острая необходимость в безопасных и доступных вмешательствах для защиты когнитивных функций от ухудшения у пожилых людей», - говорит врач-невролог Александра Алехина, комментируя исследование специально для МедикФорум.
Исследовательская группа подсчитала, что три года приема поливитаминов примерно означают 60-процентное замедление снижения когнитивных функций, что соответствует почти двум годам.
Ученые проверили, улучшает ли ежедневное употребление экстракта какао или поливитаминов когнитивные функции у пожилых людей. Зарегистрировано более 2200 участников в возрасте 65 лет и старше, за которыми наблюдали в течение трех лет.
Они проходили тесты в начале исследования, а затем ежегодно для оценки памяти и других когнитивных навыков.
"Поливитамины оказали значительное влияние и что преимущества были более выражены у участников с сердечно-сосудистыми заболеваниями, что важно, потому что эти люди уже подвержены повышенному риску снижения когнитивных функций", - добавляет Алехина.
Необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить выводы, прежде чем давать какие-либо рекомендации по здоровью.
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