Побочные эффекты парацетамола: болеутоляющее вызывает мелену - что это?

"Одна из наиболее серьезных проблем известна как мелена – черный дегтеобразный стул. Парацетамол является источником ацетаминофена, соединения, которое метаболизируется в печени в N-ацетил-п-бензохинонимин (NAPQI). Когда вы удваиваете или утраиваете дозу парацетамола, производство этого токсина увеличивается. Из-за этого ваша печень может работать неправильно, что приводит к слабости, тошноте или рвоте, потере аппетита, темной моче, бледной коже и черному дегтеобразному стулу, который называется мелена", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Хотя парацетамол является одним из самых безопасных обезболивающих, популярное лекарство также может вызывать множество побочных эффектов, как и любое другое лекарство. Что еще хуже, один признак, который появляется, когда вы выбираете номер два, может сигнализировать о том, что пришло время прекратить использовать обезболивающее.Независимо от того, используете ли вы его для борьбы с упорной головной болью или для облегчения различных болей, парацетамол является предпочтительным обезболивающим средством для многих.Популярное обезболивающее «редко» вызывает побочные эффекты, если вы придерживаетесь правильной дозы. Многие принимают парацетамол, не задумываясь о его побочных эффектах, но, как и любое другое лекарство, парацетамол имеет список возможных побочных эффектов.Врач предостерегает от увеличения дозы, поскольку передозировка может иметь «серьезные» последствия.Это помогает сопротивляться искушению увеличить дозу, даже если ваша боль «очень сильная».Если вы важно немедленно «прекратить» использование болеутоляющего средства. Прекратите использование и немедленно позвонить своему врачу,Ранее МедикФорум писал о симптомах больных почек.

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