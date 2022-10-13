Риск слабоумия снижается на 22% после года приема лекарства от диабета

«Сосудистые заболевания повышают риск развития болезни Альцгеймера, поэтому снижение сосудистой деменции может также уменьшить развитие болезни Альцгеймера. Данные, собранные за восемь лет, показали, что после одного или нескольких лет использования только TZD риск развития деменции по любой причине был «связан» на 22 процента ниже», - говорит врач-невролог Алексангдра Алехина специально для МедикФорум.

Ученые предположили, что обычное лекарство, используемое для лечения диабета, может помочь компенсировать проблемы в организме, вызывающие деменцию, такие как плохое кровоснабжение мозга. Новое исследование показало, чтоВ частности, использование препарата снизило риск болезни Альцгеймера на 11 процентов и сосудистой деменции на 57 процентов.Результаты «согласуются» с заявленными эффектами препаратов. Основная задача – снизить уровень сахара в крови. Но также известно, что препарат помогает предотвратить засорение артерий жиром (атеросклероз) и снижает риск инсульта. Оба эти фактора могут вызвать деменцию, ограничивая приток кислорода к мозгу, что повреждает его.Это сравнивали с использованием TZD с другим препаратом под названием метформин.Ранее МедикФорум писал о пользе яблок.

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