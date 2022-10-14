Врач Захарова: куркума уменьшает боль при артрите — «эффективнее плацебо при болях в коленях»

"Добавки с куркумой более эффективны при боли в колене, вызванной остеоартритом, чем плацебо. Исследователи случайным образом назначили 70 пациентам с симптоматическим остеоартритом либо добавку куркумы, либо плацебо. Через 12 недель те, кто принимал добавку куркумы, сообщали о меньшей боли и побочных эффектах", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Артрит может сделать повседневную жизнь еще более сложной, чем в настоящее время для многих. Новое сследование предполагает, что корректировка диеты может помочь облегчить симптомы заболевания.Исследование изучало, как добавки с куркумой могут помочь облегчить симптомы остеоартрита.Куркума была более эффективной, чем плацебо, при боли в колене, но не влияла на выпот в коленном суставе, синовит или состав хряща. Для оценки клинической значимости этих результатов необходимы многоцентровые испытания с большим размером выборки.Тот факт, что это исследование показывает, что куркума может иметь некоторые преимущества для здоровья пациентов с артритом, добавляет убедительности в то, что это возможно.Каждый сустав по-разному реагирует на разные силы и раздражители. Добавки куркумы могут работать для колена, но не для плеча или запястья. Кроме того, важно помнить, что хотя добавки полезны, их не следует использовать в качестве основного средства для облегчения боли, вызванной артритом.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.