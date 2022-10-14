Онкология: врач Воробьев назвал признак роста опухоли внутри толстой кишки
Диагностические проблемы являются основной причиной плохого прогноза при лечении рака, поэтому крайне важно быть в курсе предупреждающих признаков.
Проблемы с пищеварением — чрезвычайно распространенные признаки неправильного образа жизни и неправильного питания, но они также могут быть тесно связаны с раком. Опухоли, вызывающие такие осложнения, как правило, локализуются в пищеводе, желудке, поджелудочной железе, печени и толстой кишке.
Многие из этих видов рака называются скрытыми заболеваниями, потому что они редко вызывают симптомы на ранних стадиях. Однако осложнения при посещении туалета могут свидетельствовать о злокачественных новообразованиях, развивающихся внутри организма.
Существует много неясностей, связанных с причинами мутаций ДНК, но считается, что рак развивается, когда эти мутации размножаются с неконтролируемой скоростью.
"Когда это происходит в толстой кишке, это может вызвать тенезмы или ощущение необходимости дефекации без дефекации. В качестве альтернативы пациенты могут жаловаться на боль при дефекации или ишиас, что может свидетельствовать о росте опухоли ближе к прямой кишке. Тенезмы также являются классическим побочным эффектом других проблем, таких как запоры, инфекции или доброкачественные новообразования в кишечнике", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
Ощущение неспособности опорожнить кишечник является «симптомом, обычно наблюдаемым при раке прямой кишки на ранней стадии».
Прогрессирование рака толстой кишки «часто можно распознать» по симптому, это «может произойти по мере прогрессирования рака толстой кишки из-за постоянного и усиливающегося воспаления».
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