Онкология: врач Воробьев назвал признак роста опухоли внутри толстой кишки

"Когда это происходит в толстой кишке, это может вызвать тенезмы или ощущение необходимости дефекации без дефекации. В качестве альтернативы пациенты могут жаловаться на боль при дефекации или ишиас, что может свидетельствовать о росте опухоли ближе к прямой кишке. Тенезмы также являются классическим побочным эффектом других проблем, таких как запоры, инфекции или доброкачественные новообразования в кишечнике", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

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