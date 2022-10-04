Онкология: гематохезия наиболее частый признак рака кишечника - что это?
Предупреждающие признаки рака редко встречаются на начальных стадиях, поэтому важно действовать быстро, когда появляются такие симптомы, как гематохезия.
Рак кишечника, также известный как колоректальный рак, развивается внутри толстой кишки, состоящей из толстой и прямой кишки. На начальных стадиях его трудно распознать из-за отсутствия симптомов, но при лечении заболевания время имеет решающее значение.
"Ректальное кровотечение может быть наиболее распространенным симптомом среди пациентов", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
Рак кишечника является результатом того, что клетки в кишечнике выходят из-под контроля и перерастают в злокачественные опухоли.
Заболевание распространено, потому что толстая кишка и прямая кишка являются двумя частями толстой кишки, где часто возникает рак, поэтому оно часто характеризуется гематохезией.
"Гематохезия это явное ректальное кровотечение, что является признаком кровотечения где-то в пищеварительном тракте. Это наиболее распространенное проявление колоректального рака, встречающееся у 25,5–42,3% пациентов", - добавляет онколог.
Опухоли подвержены кровотечению, поскольку имеют собственную сложную сеть кровеносных сосудов. Когда возникает внутреннее кровотечение, оно часто сопровождается другими явными признаками, такими как усталость или слабость, которые являются общими признаками многих видов рака.
«Колоректальная опухоль часто может кровоточить в пищеварительном тракте. Иногда в стуле можно увидеть кровь или сделать его темнее, но чаще стул выглядит нормально. Со временем кровопотеря может увеличиваться и приводить к снижению количества эритроцитов (анемии)».
Ранее МедикФорум писал о симптомах болезни печени.
Оставить комментарий