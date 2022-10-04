Онкология: гематохезия наиболее частый признак рака кишечника - что это?

"Ректальное кровотечение может быть наиболее распространенным симптомом среди пациентов", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

"Гематохезия это явное ректальное кровотечение, что является признаком кровотечения где-то в пищеварительном тракте. Это наиболее распространенное проявление колоректального рака, встречающееся у 25,5–42,3% пациентов", - добавляет онколог.

«Колоректальная опухоль часто может кровоточить в пищеварительном тракте. Иногда в стуле можно увидеть кровь или сделать его темнее, но чаще стул выглядит нормально. Со временем кровопотеря может увеличиваться и приводить к снижению количества эритроцитов (анемии)».