Красновато-коричневые линии под ногтями сигнализирует об эндокардите - опасно для жизни

"Красновато-коричневые линии под ногтями могут указывать на наличие инфекции, известной как эндокардит. Редкий, но потенциально смертельный эндокардит представляет собой инфекцию слизистой оболочки сердца, известную как эндокард. Чаще всего это вызвано бактериями, попадающими в кровь и перемещающимися к сердцу, это состояние может вызывать ряд симптомов. Красновато-коричневые линии под ногтями — лишь один из 15 симптомов", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Когда мне следует обратиться за помощью?

«Свяжитесь со своим лечащим врачом как можно скорее, если у вас появятся какие-либо симптомы эндокардита, особенно если вы подвержены более высокому риску его развития, например, если у вас есть история болезни сердца».









Признаки болезни сердца? На ногтях? Да, хотя это может показаться неожиданным, на ваших ногтях можно увидеть признаки болезни сердца. Как ваши ногти могут показать больше, чем вы ожидаете.• Высокая температура• Озноб• Ночная потливость• Головные боли• Одышка• Кашель• Усталость• Боль в мышцах и суставах• Маленькие красные, коричневые или лиловые пятна на коже• Болезненные красные уплотнения на подушечках пальцев рук и ног• Безболезненные красные пятна на ладонях и подошвах• Спутанность сознания• Потеря аппетита• Неожиданная потеря весаРанее МедикФорум писал о ключевых признаках высокого холестерина.

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