«Бывает бессимптомной»: врач назвала возможные проявления болезни печени

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тело человека

В интервью гастроэнтеролога Натальи Марченко прозвучало предупреждение о том, что болезни печени часто могут протекать бессимптомно.

В беседе с журналистом врач Марченко сообщила, что люди, у которых возникают заболевания печени, нередко узнают о своей проблеме, когда патология достигает серьезной стадии.

«Пациенты довольно часто узнают о наличии каких-то проблем с печенью только на стадии цирроза», - приводит слова Натальи Марченко радио Sputnik.

Медик подчеркнула, что своевременно обнаружить патологическое поражение печени возможно только если человек проходит регулярные профилактические обследования.

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«Коварство печени заключается в том, что ухудшение ее состояния может происходить без симптомов до самых последних стадий»,  - добавила Марченко. 

Специалист назвала возможные проявления болезни печени, если они все же возникают.
  • Дискомфорт либо тяжесть в области правого подреберья.
  • Слабость, быстрая утомляемость.
  • Нарушения сна.
  • Носовые кровотечения.
  • Отеки.
  • Зуд.
  • Кровоточивость десен.
  • Повышенная температура.
Специалист добавила, что при любой болезни печени важно прекращать употреблять алкоголь, а также избавляться от имеющихся излишков жира.

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Наталья Марченко
Наталья Марченко
Здоровье
врач-гастроэнтеролог
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Теги : болезни печени, признаки заболевания, Наталья Марченко