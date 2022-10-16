«Бывает бессимптомной»: врач назвала возможные проявления болезни печени

«Пациенты довольно часто узнают о наличии каких-то проблем с печенью только на стадии цирроза», - приводит слова Натальи Марченко радио Sputnik.

«Коварство печени заключается в том, что ухудшение ее состояния может происходить без симптомов до самых последних стадий», - добавила Марченко.

Дискомфорт либо тяжесть в области правого подреберья.

Слабость, быстрая утомляемость.

Нарушения сна.

Носовые кровотечения.

Отеки.

Зуд.

Кровоточивость десен.

Повышенная температура.

В беседе с журналистом врач Марченко сообщила , что люди, у которых возникают заболевания печени, нередко узнают о своей проблеме, когда патология достигает серьезной стадии.Медик подчеркнула, что своевременно обнаружить патологическое поражение печени возможно только если человек проходит регулярные профилактические обследования.Специалист назвала возможные проявления болезни печени, если они все же возникают.Специалист добавила, что при любой болезни печени важно прекращать употреблять алкоголь, а также избавляться от имеющихся излишков жира.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что внешний вид ногтей иногда указывает на больную щитовидную железу.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.