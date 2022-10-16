«Бывает бессимптомной»: врач назвала возможные проявления болезни печени
В интервью гастроэнтеролога Натальи Марченко прозвучало предупреждение о том, что болезни печени часто могут протекать бессимптомно.
В беседе с журналистом врач Марченко сообщила, что люди, у которых возникают заболевания печени, нередко узнают о своей проблеме, когда патология достигает серьезной стадии.
«Пациенты довольно часто узнают о наличии каких-то проблем с печенью только на стадии цирроза», - приводит слова Натальи Марченко радио Sputnik.
Медик подчеркнула, что своевременно обнаружить патологическое поражение печени возможно только если человек проходит регулярные профилактические обследования.
«Коварство печени заключается в том, что ухудшение ее состояния может происходить без симптомов до самых последних стадий», - добавила Марченко.
Специалист назвала возможные проявления болезни печени, если они все же возникают.
- Дискомфорт либо тяжесть в области правого подреберья.
- Слабость, быстрая утомляемость.
- Нарушения сна.
- Носовые кровотечения.
- Отеки.
- Зуд.
- Кровоточивость десен.
- Повышенная температура.
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Наталья Марченко
Здоровье
врач-гастроэнтеролог
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