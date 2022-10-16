Как «успокоить» давление без лекарств в домашних условиях: кардиолог Емельянова
Проветривание комнаты, дыхательные упражнения, чашка чая могут помочь «успокоить» подскочившее давление, рассказала врач-кардиолог Ольга Емельянова.
Врач сообщила в интервью, что помогает стабилизировать артериальное давление, если произошел его скачок. В частности, медик поделилась советами, полезными для случаев, когда лекарств нет под рукой.
Емельянова заметила: в обстоятельствах, когда давление поднимается, человеку может помочь все, что его расслабляет. Кроме того, необходим приток свежего воздуха, поэтому в домашних условиях следует открыть окна и проветрить пространство:
«Чтобы понизить давление, нужно проветрить помещение, освободить грудь от стесняющей одежды, прилечь, расслабиться».
Также кардиолог сказала, что «успокоить» давление без лекарств в домашних условиях помогает дыхательная гимнастика.
«Нужно закрыть глаза и сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, при этом на выдохе задержать дыхание на 8–10 секунд», - поделилась специалист в беседе с «Газетой.Ru».
Что еще может помочь.
- Теплая ванночка для рук и ног.
- Легкий массаж зоны воротника, шеи, скальпа.
- Питье теплого чая с мятой.
- Таблетка валерианы.
«Если говорить о регулярных немедикаментозных методах снижения артериального давление, то это прогулки, правильное питание с ограничением количества соли, снижение веса», - добавила врач.
При приступах гипотонии, когда давление снижается, можно помочь себе, если прилечь с приподнятыми ногами, либо выпить чашку достаточно крепкого сладкого чая или кофе, съесть шоколад.
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