Как «успокоить» давление без лекарств в домашних условиях: кардиолог Емельянова

«Чтобы понизить давление, нужно проветрить помещение, освободить грудь от стесняющей одежды, прилечь, расслабиться».

«Нужно закрыть глаза и сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, при этом на выдохе задержать дыхание на 8–10 секунд», - поделилась специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Теплая ванночка для рук и ног.

Легкий массаж зоны воротника, шеи, скальпа.

Питье теплого чая с мятой.

Таблетка валерианы.

«Если говорить о регулярных немедикаментозных методах снижения артериального давление, то это прогулки, правильное питание с ограничением количества соли, снижение веса», - добавила врач.

Врач сообщила в интервью, что помогает стабилизировать артериальное давление, если произошел его скачок. В частности, медик поделилась советами, полезными для случаев, когда лекарств нет под рукой.Емельянова заметила: в обстоятельствах, когда давление поднимается, человеку может помочь все, что его расслабляет. Кроме того, необходим приток свежего воздуха, поэтому в домашних условиях следует открыть окна и проветрить пространство:Также кардиолог сказала, что «успокоить» давление без лекарств в домашних условиях помогает дыхательная гимнастика.Что еще может помочь.При приступах гипотонии, когда давление снижается, можно помочь себе, если прилечь с приподнятыми ногами, либо выпить чашку достаточно крепкого сладкого чая или кофе, съесть шоколад.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что изжога может быть одним из признаков ишемической болезни сердца.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.