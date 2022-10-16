Врач Захарова: жидкость для полоскания рта приносит вред гипертоникам

«Окись азота — одна из самых важных сигнальных молекул, вырабатываемых в организме человека. Поскольку NO является вездесущим сигнальным модулем, системные эффекты перорально продуцируемых бактерий могут иметь другие значительные последствия для здоровья человека, помимо поддержания артериального давления», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Как они узнали, что жидкость для полоскания рта имеет такой эффект?

Можно ли улучшить систолическое кровяное давление, улучшив здоровье полости рта?

Здоровье полости рта связано с неврологическим здоровьем: исследования показали, что некоторые формы заболеваний десен могут увеличить риск дегенеративных неврологических состояний. Становится понятным влияние здоровья полости рта на здоровье сердечно-сосудистой системы. Хотя это не так, как вы ожидаете.В то время как плохое здоровье полости рта может привести к ухудшению здоровья сердечно-сосудистой системы, иногда попытка улучшить состояние полости рта может повлиять и на ваше сердце.Использование жидкости для полоскания рта может повысить кровяное давление. Исследователи обнаружили, что химическое вещество в жидкости для полоскания рта, известное как хлоргексидин, может убивать полезные бактерии и повышать кровяное давление.Исследователи использовали секвенирование и анализ генов рРНК, чтобы выяснить, связано ли использование жидкости для полоскания рта с хлоргексидином с изменением бактериального состава языка. Они обнаружили, что жидкость для полоскания рта влияет на бактериальный состав и влияет на кровяное давление, но только на один тип кровяного давления.Исследователи пришли к выводу, что микробиомом языка можно управлять с помощью регулярной чистки и адекватных изменений в питании.Ранее МедикФорум писал о ключевых признаках высокого холестерина.

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