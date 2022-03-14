Отсутствие одной полезной привычки может серьезно повредить сердце
Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти как мужчин, так и женщин. Поэтому поддержание сердечно-сосудистой системы так важно. Эксперты предупреждают, что отсутствие всего одной полезной привычки, может привести к серьезным проблемам.
Чистка зубов щеткой и использование зубной нити — простой и эффективный способ защитить полость рта от бактерий. Без надлежащей гигиены будут формироваться инфекции полости рта, в том числе кариес и заболевания десен.
Однако проблемы с зубами — не единственное следствие плохой гигиены полости рта. По данным Harvard Health Publishing, некоторые инфекции могут повлиять на здоровье сердца. Хотя необходимы дополнительные исследования, чтобы определить точную взаимосвязь между здоровьем сердца, ряд работ показали, что плохое здоровье полости рта связано с более высокими показателями сердечно-сосудистых заболеваний.
Эксперты из Гарвардского университета предполагают, что причиной тому попадание бактерий в кровь. В результате формируется воспаление в других частях тела. Другая теория связана с иммунным ответом организма на бактерии. Такое ответное воспаление приводит к повреждению сосудов по всему телу, включая сердце и мозг.
Ранее ученые объяснили, как группа крови влияет на тяжесть течения COVID-19.
Гарвардский университет
Здоровье
Образовательное учреждение
Оставить комментарий