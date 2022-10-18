Некоторые признаки в глазах сигнализируют о серьезных проблемах со здоровьем

По глазам опытный специалист способен выявить хронические проблемы со здоровьем, о которых нередко их обладатели даже не подозревают. Офтальмолог Ирина Меликян рассказала в беседе с «МедикФорум» о тех признаках в глазах, по которым можно заподозрить опасные нарушения здоровья.Появление белых или желтоватых шишек, комочков возле век – ксантелазм – может быть признаком высокого уровня холестерина. Если не остановить происходящее накопление холестерина, его бляшки в артериях начнут ограничивать приток крови к миокарду, что способствует развитию ишемической болезни сердца. Другие опасные последствия повышенного холестерина – сужение артерий (атеросклероз), заболевание периферических артерий (ЗПА), транзиторные ишемические атаки (ТИА), так называемые мини-инсульты.Пожелтевшие белки глаз чаще всего указывают на высокий уровень билирубина в крови. Выяснять причину, вызвавшую данное нарушение, должен врач – поэтому, заметив желтые глаза, следует обязательно обращаться к медикам. Желтуха может вызываться разными факторами: от камней в желчном пузыре до болезней печени, рака.Оттянете слегка нижнее веко – оно должно быть очевидно розовым или красноватым. Если оно очень светлое, то может сигнализировать о развитии анемии, при которой в крови снижается уровень эритроцитов. Если ее не лечить, это серьезно ослабляет иммунную защиту организма, делает его более уязвимым для инфекций и болезней. Кроме того, повышается риск сердечной недостаточности. Анемия имеет широкий спектр симптомов, включая усталость, учащенное сердцебиение, одышку и чувство слабости.Отсутствующие поля зрения иногда могут указывать на инсульт. Кроме того, процессы инсульта отражаются на движении глаз: движение обоих глаз становится не синхронизированным, может возникать двоение в глазах.Примерно каждый третий человек со сверхактивной щитовидной железой будет иметь экзофтальм, тиреоидное заболевание глаз, также известное как глазная болезнь Грейвса – в этом случае глазные яблоки становятся слишком выпуклыми. Также может ощущаться повышенная сухость, двоение в глазах. Если это произойдет, необходимо обратиться к офтальмологу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые возникающие ночью симптомы говорят о приближении сердечного приступа.

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