Повышенный холестерин проявляться в виде желтой области вокруг глаз - как распознать
Примерно половина людей, у которых развивается "желтый симптом", имеют высокий уровень холестерина.
Высокий уровень холестерина может быть опасным для жизни. Когда уровень «плохого» холестерина в крови повышается, риск серьезных заболеваний, включая инсульт и сердечные заболевания, резко возрастает. Прямых признаков высокого уровня холестерина обычно нет, но есть несколько физических изменений, связанных с состояниями, связанными с высоким уровнем холестерина, включая изменения вокруг глаз.
"Появление плоской или приподнятой желтоватой области вокруг глаз или носа может быть признаком высокого уровня холестерина. Это изменение, известное как ксантелазма, вызвано отложениями холестерина. Ксантелазмы указывают на то, что шансы развития высокого уровня холестерина в будущем очень высоки", - говорит кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Развитие ксантелазм также может быть предупреждением о будущем сердечном приступе, сердечных заболеваниях и атеросклерозе. Атеросклероз — это закупорка артерий жировыми веществами, известными как бляшки или атеромы.
«До половины больных ксантелазмой имеют высокий уровень холестерина. А у другой половины холестерин в норме», - добавляет врач.
Желтые отложения также могут быть вызваны воспалением. Существуют и другие физические симптомы в организме, которые косвенно указывают на высокий уровень холестерина, в том числе в ногах и ступнях.
«Наиболее распространенные места отложений холестерина — это руки, локти и колени. Они также могут возникать на коже вокруг глаз».
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