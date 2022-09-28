Повышенный холестерин проявляться в виде желтой области вокруг глаз - как распознать

"Появление плоской или приподнятой желтоватой области вокруг глаз или носа может быть признаком высокого уровня холестерина. Это изменение, известное как ксантелазма, вызвано отложениями холестерина. Ксантелазмы указывают на то, что шансы развития высокого уровня холестерина в будущем очень высоки", - говорит кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

«До половины больных ксантелазмой имеют высокий уровень холестерина. А у другой половины холестерин в норме», - добавляет врач.

«Наиболее распространенные места отложений холестерина — это руки, локти и колени. Они также могут возникать на коже вокруг глаз».