Врач предупредил о неприятных симптомах менопаузы

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депрессия

Симптомы, означающие наступление менопаузы у женщин, могут быт очень неприятными, но к их появлению лучше быть заранее готовыми.

Медицинская практика свидетельствует, что женщины часто далеко не сразу осознают, какое изменение происходит с их организмом. В возрасте ближе к 45 годам женское тело вступает в перименопаузу (переходный период), за которой следует менопауза с резким снижением уровня гормона эстрогена и прекращением менструаций. Именно последний симптом как наиболее заметный воспринимается многими женщинами как свидетельство менопаузы. Между тем, ее проявлений гораздо больше.

Британский врач и популяризатор медицины, доктор Амир Кхан рассказал в рамках Всемирного дня менопаузы о некоторых ее ключевыми симптомах, предупредив, что он могут быть неприятными. Но предупрежден – значит, вооружен, вот поэтому о них следует знать.

Потеря контроля над мочевым пузырем. Работа мочевого пузыря во многом зависит от состояния мышцы тазового дна. Которая, в свою очередь, очень чувствительна к уровню эстрогена. Когда из-за менопаузы он падает, эта мышца может ослабевать. Как следствие, возникают недержанию мочи или проблемы с выпадением органов таза.

Выпадение волос. По словам доктора Амира, эстроген помогает сбалансировать гормоны и химические вещества, укрепляющие волосы и помогающие им расти. Его уменьшение делает волосы тоньше.

Перепады настроения. Одной из его наиболее важных функций эстрогена является воздействие на некоторые химические вещества мозга: в частности, на нейротрансмиттеры, которые определяют настроение, – серотонин и дофамин. В фазе перименопаузы уровень эстрогена подвергается резким колебаниям, и настроение начинает колебаться вслед за ними.

Снижение либидо. В период вступления в менопаузу женское тело может претерпевать физиологические изменения, негативно влияющие на качество секса. По этой причине многие женщины отказываются от близости.

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Другие неприятные симптомы возможные при менопаузе.
  • Плохое настроение, тревожность, низкая самооценка
  • Проблемы с памятью или концентрацией (мозговой туман).
  • Приливы.
  • Трудности со сном.
  • Учащенное сердцебиение.
  • Головные боли.
  • Мышечные боли и боли в суставах.
  • Изменение формы тела, увеличение веса.
  • Проблемы с кожей, включая сухость, зуд.
  • Рецидивирующие инфекции мочевыводящих путей (ИМП).
Доктор Амир настоятельно советует женщинам обсуждать с врачом свои симптомы и корректировать их, чтобы улучшить качество жизни.

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Амир Кхан (Amir Khan)
Амир Кхан (Amir Khan)
Здоровье
врач NHS, Национальной службы здравоохранения Великобритании
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