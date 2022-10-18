Врач предупредил о неприятных симптомах менопаузы

Плохое настроение, тревожность, низкая самооценка

Проблемы с памятью или концентрацией (мозговой туман).

Приливы.

Трудности со сном.

Учащенное сердцебиение.

Головные боли.

Мышечные боли и боли в суставах.

Изменение формы тела, увеличение веса.

Проблемы с кожей, включая сухость, зуд.

Рецидивирующие инфекции мочевыводящих путей (ИМП).

Медицинская практика свидетельствует, что женщины часто далеко не сразу осознают, какое изменение происходит с их организмом. В возрасте ближе к 45 годам женское тело вступает в перименопаузу (переходный период), за которой следует менопауза с резким снижением уровня гормона эстрогена и прекращением менструаций. Именно последний симптом как наиболее заметный воспринимается многими женщинами как свидетельство менопаузы. Между тем, ее проявлений гораздо больше.Британский врач и популяризатор медицины, доктор Амир Кхан рассказал в рамках Всемирного дня менопаузы о некоторых ее ключевыми симптомах, предупредив, что он могут быть неприятными. Но предупрежден – значит, вооружен, вот поэтому о них следует знать.Работа мочевого пузыря во многом зависит от состояния мышцы тазового дна. Которая, в свою очередь, очень чувствительна к уровню эстрогена. Когда из-за менопаузы он падает, эта мышца может ослабевать. Как следствие, возникают недержанию мочи или проблемы с выпадением органов таза.По словам доктора Амира, эстроген помогает сбалансировать гормоны и химические вещества, укрепляющие волосы и помогающие им расти. Его уменьшение делает волосы тоньше.Одной из его наиболее важных функций эстрогена является воздействие на некоторые химические вещества мозга: в частности, на нейротрансмиттеры, которые определяют настроение, – серотонин и дофамин. В фазе перименопаузы уровень эстрогена подвергается резким колебаниям, и настроение начинает колебаться вслед за ними.В период вступления в менопаузу женское тело может претерпевать физиологические изменения, негативно влияющие на качество секса. По этой причине многие женщины отказываются от близости.Другие неприятные симптомы возможные при менопаузе.Доктор Амир настоятельно советует женщинам обсуждать с врачом свои симптомы и корректировать их, чтобы улучшить качество жизни.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты могут помогать при выпадении волос из-за менопаузы.

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