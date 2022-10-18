Врач предупредил о неприятных симптомах менопаузы
Симптомы, означающие наступление менопаузы у женщин, могут быт очень неприятными, но к их появлению лучше быть заранее готовыми.
Медицинская практика свидетельствует, что женщины часто далеко не сразу осознают, какое изменение происходит с их организмом. В возрасте ближе к 45 годам женское тело вступает в перименопаузу (переходный период), за которой следует менопауза с резким снижением уровня гормона эстрогена и прекращением менструаций. Именно последний симптом как наиболее заметный воспринимается многими женщинами как свидетельство менопаузы. Между тем, ее проявлений гораздо больше.
Британский врач и популяризатор медицины, доктор Амир Кхан рассказал в рамках Всемирного дня менопаузы о некоторых ее ключевыми симптомах, предупредив, что он могут быть неприятными. Но предупрежден – значит, вооружен, вот поэтому о них следует знать.
Потеря контроля над мочевым пузырем. Работа мочевого пузыря во многом зависит от состояния мышцы тазового дна. Которая, в свою очередь, очень чувствительна к уровню эстрогена. Когда из-за менопаузы он падает, эта мышца может ослабевать. Как следствие, возникают недержанию мочи или проблемы с выпадением органов таза.
Выпадение волос. По словам доктора Амира, эстроген помогает сбалансировать гормоны и химические вещества, укрепляющие волосы и помогающие им расти. Его уменьшение делает волосы тоньше.
Перепады настроения. Одной из его наиболее важных функций эстрогена является воздействие на некоторые химические вещества мозга: в частности, на нейротрансмиттеры, которые определяют настроение, – серотонин и дофамин. В фазе перименопаузы уровень эстрогена подвергается резким колебаниям, и настроение начинает колебаться вслед за ними.
Снижение либидо. В период вступления в менопаузу женское тело может претерпевать физиологические изменения, негативно влияющие на качество секса. По этой причине многие женщины отказываются от близости.
Другие неприятные симптомы возможные при менопаузе.
- Плохое настроение, тревожность, низкая самооценка
- Проблемы с памятью или концентрацией (мозговой туман).
- Приливы.
- Трудности со сном.
- Учащенное сердцебиение.
- Головные боли.
- Мышечные боли и боли в суставах.
- Изменение формы тела, увеличение веса.
- Проблемы с кожей, включая сухость, зуд.
- Рецидивирующие инфекции мочевыводящих путей (ИМП).
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты могут помогать при выпадении волос из-за менопаузы.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Амир Кхан (Amir Khan)
Здоровье
врач NHS, Национальной службы здравоохранения Великобритании
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