Выпадение волос из-за менопаузы: продукты, которые могут помочь

«Гормоны эстроген и прогестерон удерживают волосы в фазе роста, заставляя их расти быстрее и дольше оставаться на голове. С приближением менопаузы их содержание в женском организме становится все ниже, и потому происходит выпадение волос. С медицинской точки зрения это не является патологией, но женщин такое изменение обычно очень расстраивает», - сообщила врач-гинеколог.

Семена льна.

Бобовые (особенно фасоль и чечевица).

Зеленолистные овощи.

Красное мясо и субпродукты.

Семена тыквы.

Курага.

Рыба.

Молочные продукты.

Соя.

Яйца.

Орехи и арахис.

Менопауза характеризуется прекращением менструации из-за снижения уровня гормонов, и происходящие в женском организме гормональные колебания могут негативно влиять на состояние волос. Статистически пять-шесть из каждых десяти женщин сталкиваются с проблемой их обильного выпадения уже в перименопаузу – период, предшествующий наступлению менопаузы. Об этом в интервью «МедикФорум» рассказала врач-гинеколог Татьяна Коледова.Что можно сделать?По словам Коледовой, снизить интенсивность поредения шевелюры помогает витамин С, который необходим для производства коллагена, участвующего в выработке кератина – основного белка волос.Также важно следить за тем, употребляется ли достаточно железа. У многих женщин в преддверии менопаузы возникают обильные и неустойчивые кровотечения, способствующие дефициту микроэлемента. При нехватке железа ухудшается кровообращение, в том числе из-за этого страдают волосы.Кроме того, для сохранения волос организм должен получать аминокислоты, поскольку они составляют белки, (например метионин и цистеин), которые очень важны для здоровья волос. В питании женщин должно быть больше качественных источников белка.Продукты, которые содержат перечисленные вещества и могут помочь при выпадении волос.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что для внутренних органов особенно полезными являются похожие на них продукты

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