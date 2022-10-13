Выпадение волос из-за менопаузы: продукты, которые могут помочь

30 Фото: https://unsplash.com/photos/UxcRjTtzLXw
волосы, собранные в пучок

Многие женщины сталкиваются с выпадением волос во время перименопаузы и менопаузы – в решении данной проблемы могут помочь некоторые продукты.

Менопауза характеризуется прекращением менструации из-за снижения уровня гормонов, и происходящие в женском организме гормональные колебания могут негативно влиять на состояние волос. Статистически  пять-шесть из каждых десяти женщин сталкиваются с проблемой их обильного выпадения уже в перименопаузу – период, предшествующий наступлению менопаузы. Об этом в интервью «МедикФорум» рассказала врач-гинеколог Татьяна Коледова.

«Гормоны эстроген и прогестерон удерживают волосы в фазе роста, заставляя их расти быстрее и дольше оставаться на голове. С приближением менопаузы их содержание в женском организме становится все ниже, и потому происходит выпадение волос. С медицинской точки зрения это не является патологией, но женщин такое изменение обычно очень расстраивает», - сообщила врач-гинеколог.

Что можно сделать?

По словам Коледовой, снизить интенсивность поредения шевелюры помогает витамин С, который необходим для производства коллагена, участвующего в выработке кератина – основного белка волос.

Также важно следить за тем, употребляется ли достаточно железа. У многих женщин в преддверии менопаузы возникают обильные и неустойчивые кровотечения, способствующие дефициту микроэлемента. При нехватке железа ухудшается кровообращение, в том числе из-за этого страдают волосы.

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Кроме того, для сохранения волос организм должен получать аминокислоты, поскольку они составляют белки, (например метионин и цистеин), которые очень важны для здоровья волос. В питании женщин должно быть больше качественных источников белка.

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Продукты, которые содержат перечисленные вещества и могут помочь при выпадении волос.
  • Семена льна.
  • Бобовые (особенно фасоль и чечевица).
  • Зеленолистные овощи.
  • Красное мясо и субпродукты.
  • Семена тыквы.
  • Курага.
  • Рыба.
  • Молочные продукты.
  • Соя.
  • Яйца.
  • Орехи и арахис.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что для внутренних органов особенно полезными являются похожие на них продукты.

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