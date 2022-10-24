Врач рассказал, почему трескаются губы

Потрескавшиеся губы - это повод для сниженного настроения и даже эмоционального стресса, но не многие воспринимают их всерьёз. Большинству кажется, что губы трескаются из-за специфической погоды. Например, когда в доме начинает интенсивно работать отопления, и уровень сухости в помещении вырастает. Действительно, в холодный сезон губы трескаются чаще, но это происходит не только под влиянием каких-то изменений в воздухе. Дерматолог Екатерина Вертиева отметила в интервью "Вечерней Москве", что причиной потрескавшихся губ может быть и дефицит некоторых витаминов.Чтобы подтвердить или исключить это, необходимо проходить через обследование у врачей и сдавать анализы. Когда анализы покажут нехватку определённого витамина, этот дефицит можно восполнить с помощью пищи, которая содержит большое количество витаминов, либо приобретения пищевых добавок. Кроме того, некоторые агрессивные факторы могут воздействовать на потрескавшиеся губы.К примеру, это может быть привычка часто облизывать губы в состоянии волнения. Потрескавшиеся губы нередко являются следствием аллергии на какую-то косметику вроде помады или гигиенических средств. В любом случае, если потрескавшиеся губы наблюдаются у вас длительное время, лучше встретиться с косметологом или дерматологом, чтобы установить причину этого неприятного явления. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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