Откуда взялась шишка на спине

Вы совершенно правильно заметили, что это уплотнение не угрожает вашей жизни, но на мой взгляд, оно требует лечения, даже если это и хирургическая процедура малой инвазивности. Доброкачественные новообразования кожи делятся на эпидермоидные кисты, которые содержат образующий волосы белок кератин, волосяные кисты, также содержащие кератин, и кисты сальных желез. Думаю, что вас как раз третий тип.Сальные кисты могут иметь размер от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров и даже содержать небольшие поры. Через эти поры обычно выделяется кожное сало - воскообразное и маслянистое вещество, но когда они блокируются, то возникает безболезненная куполообразная шишка. То самое уплотнение у вас на спине.Сама по себе она уже не исчезнет и останется пожизненно, и единственным методом ее удаления является хирургия под местной анестезией. Ваш лечащий врач имеет возможность направить вас на эту процедуру, от которой нет причин отказываться, если уплотнение доставляет дискомфорт. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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