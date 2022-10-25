Откуда взялась шишка на спине
К британскому доктору Мартину Скарру обратилась пациентка, у которой на коже спины между лопатками появилась твёрдая шишка. Она знает, что это не рак и не хочет идти к врачу общей практики, но уплотнение ей мешает.
Вы совершенно правильно заметили, что это уплотнение не угрожает вашей жизни, но на мой взгляд, оно требует лечения, даже если это и хирургическая процедура малой инвазивности. Доброкачественные новообразования кожи делятся на эпидермоидные кисты, которые содержат образующий волосы белок кератин, волосяные кисты, также содержащие кератин, и кисты сальных желез. Думаю, что вас как раз третий тип.
Сальные кисты могут иметь размер от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров и даже содержать небольшие поры. Через эти поры обычно выделяется кожное сало - воскообразное и маслянистое вещество, но когда они блокируются, то возникает безболезненная куполообразная шишка. То самое уплотнение у вас на спине.
Сама по себе она уже не исчезнет и останется пожизненно, и единственным методом ее удаления является хирургия под местной анестезией. Ваш лечащий врач имеет возможность направить вас на эту процедуру, от которой нет причин отказываться, если уплотнение доставляет дискомфорт. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Мартин Скарр
Здоровье
штатный врач-консультант изданий Mail on Sunday и Mailonline
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