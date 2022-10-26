Почему таблетки от подагры не работают

Подагра - это разновидность артрита, вызванная накоплением кристаллов мочевой кислоты в мягких тканях и суставах. Чаще всего поражается большой палец ноги, но она может возникать и на ступнях, и на кистях, и на запястьях, в локтях или коленях, вызывая их отеки и болезненность. Мочевая кислота - это продукт распада пуринов и пиримидинов, которые являются строительными белками нуклеиновых кислот, содержащихся во всех живых клетках. Пурины также имеются в определённых продуктах питания и напитках вроде алкоголя, сладких фруктовых соков, морепродуктов и печени. Именно поэтому подагра - это ещё и болезнь людей, позволяющих себе излишества в питании.Но если вы не пьёте алкоголь и строго следите за диетой, то большую роль играют гены, а также возраст. Обычно таким пациентам назначают кортикостероиды или нестероидные противовоспалительные препараты. Другой вариант - колхицин. В долгосрочной перспективе необходимо следить за снижением уровня мочевой кислоты, и для этого пациентов знакомят с препаратом аллопуринолом, который влияет на метаболизм пуринов и пиримидинов в организме.Но этот процесс является постепенным, и для достижения нормального уровня мочевой кислоты может понадобиться много месяцев, а у вас прошло всего четыре. Вам нужно просто подождать, вы принимаете правильное лекарство, но его использование, к сожалению, должно быть пожизненным. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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