Спутанность сознания, сонливость и невнятная речь - психические симптомы ожирения печени

«Основным осложнением неалкогольной жировой болезни печени и неалкогольного стеатогепатита является цирроз, который представляет собой рубцевание печени на поздних стадиях. Цирроз возникает в ответ на повреждение печени, такое как воспаление при неалкогольном стеатогепатите. Когда печень пытается остановить воспаление, она образует участки рубцевания (фиброза). При продолжающемся воспалении фиброз распространяется, захватывая все больше и больше ткани печени», - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

Отек живота (асцит)

Расширенные кровеносные сосуды непосредственно под поверхностью кожи

Увеличенная селезенка

Красные ладони

Пожелтение кожи и глаз (желтуха).

Как жизненно важный орган, печень выполняет более 500 функций, таких как обработка переваренной пищи и контроль уровня сахара в крови.Жировая болезнь печени — это название ряда заболеваний печени, не связанных с алкоголем. Как следует из названия, основной причиной жировой болезни печени является слишком много жира, хранящегося в печени.Хотя на ранних стадиях он часто не вызывает симптомов, он может прогрессировать до цирроза или рубцевания печени и даже до печеночной недостаточности, если его не лечить.также известные как печеночная энцефалопатия, являются осложнениями цирроза печени, добавляет Южнова.