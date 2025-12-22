Спутанность сознания, сонливость и невнятная речь - психические симптомы ожирения печени
Спутанность сознания, сонливость или невнятная речь могут указывать на то, что вы пережили самую тяжелую стадию жировой болезни печени.
Как жизненно важный орган, печень выполняет более 500 функций, таких как обработка переваренной пищи и контроль уровня сахара в крови.
Жировая болезнь печени — это название ряда заболеваний печени, не связанных с алкоголем. Как следует из названия, основной причиной жировой болезни печени является слишком много жира, хранящегося в печени.
Хотя на ранних стадиях он часто не вызывает симптомов, он может прогрессировать до цирроза или рубцевания печени и даже до печеночной недостаточности, если его не лечить.
«Основным осложнением неалкогольной жировой болезни печени и неалкогольного стеатогепатита является цирроз, который представляет собой рубцевание печени на поздних стадиях. Цирроз возникает в ответ на повреждение печени, такое как воспаление при неалкогольном стеатогепатите. Когда печень пытается остановить воспаление, она образует участки рубцевания (фиброза). При продолжающемся воспалении фиброз распространяется, захватывая все больше и больше ткани печени», - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.Спутанность сознания, сонливость и невнятная речь, также известные как печеночная энцефалопатия, являются осложнениями цирроза печени, добавляет Южнова.
Симптомы более поздней стадии включают:
- Отек живота (асцит)
- Расширенные кровеносные сосуды непосредственно под поверхностью кожи
- Увеличенная селезенка
- Красные ладони
- Пожелтение кожи и глаз (желтуха).
