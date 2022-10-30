Постоянное чтение новостей может быть разрушительным для психики

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человек за ноутбуком

По словам психиатра Александра Федоровича, постоянное стремление к чтению новостей может негативно сказываться на состоянии человека, подрывать психическую стабильность.

В интервью специалист рассказал, что в некоторых случаях желание быть в курсе происходящих событий перерастает в болезненную неспособность отвлечься от актуальной повестки, невроз.

«Болезненное погружение в новостную ленту, где преобладают плохие вести» называется думскроллинг или думсерфинг».

Федорович отметил, беседуя с радиостанцией «Говорит Москва», что постоянное изучение новостной ленты может быть разрушительным для психики, провоцировать тревогу, панику, апатию, нездоровый аппетит. Человек начинает читать новости, едва проснувшись. Или то и дело мониторит новости в течение дня, отвлекаясь для этого от дел, работы. Его разговоры могут вертеться исключительно вокруг общественно значимых тем, он не может переключиться с этих проблем на текущие, рутинные события даже по просьбе окружающих.

Психологи посоветовали не следить за новостями


Александр Федорович подчеркнул: при возникающих проблемах с психикой, растущей тревожности, постоянном напряжении, зацикленности на чтении новостей нужно обращаться за помощью к специалистам.

Чем грозит просмотр плохих новостей


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Александр Федорович
Александр Федорович
Здоровье
врач-психиатр
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Теги : проблемы с психикой, признаки нарушений, Александр Федорович