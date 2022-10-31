Рано лысеющие мужчины могут быть склонны к болезням сердца

Линия роста волос у мужчин может указывать на их подверженность болезням сердца. Ученые допускают, что мужчины, которые рано сталкиваются с обильной или необратимой потерей волос, могут иметь повышенный риск кардиозаболеваний.Такая связь, в частности, была выявлена Токийским университетом: его специалистами были проанализированы данные порядка 37 000 человек. Было обнаружено, что мужчины, страдающие андрогенетической алопецией, имели повышенный риск развития ишемической болезни сердца, причем в наиболее тяжелых случаях облысения он возрастал на 48%. Мужчины, у которых залысины на лбу наблюдались наряду с общей алопецией, имели на 69% более высокий риск ишемической болезни сердца.Исследователи выдвинули версию, согласно которой раннее выпадение волос может означать нарушение кровообращения, с которым, в свою очередь, тесно связаны сердечные патологии. Кроме того, склонность к ишемической болезни сердца у мужчин может обусловливаться резистентностью к инсулину, диабетом, хроническим воспалением или чувствительностью к мужским гормонам. По мнению ученых, особенно серьезным риск болезней сердца становится в тех случаях, когда у рано лысеющих мужчин имеется семейная история сердечно-сосудистых заболеваний.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что интенсивная потеря волос моет быть одним из симптомов , указывающих на дефицит витамина D..

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