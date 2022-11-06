Врач заявил о пользе мата для сердца в стрессовой ситуации

«В результате эксперимента группа людей, которые выражались матом, были меньше подвержены стрессу, что оказало положительное влияние на сердце», - рассказал специалист, беседуя с Life.

Васильев проинформировал о нескольких проведенных исследованиях с участием двух групп добровольцев. В одной участникам разрешалось выражать эмоции, используя мат, а в другой люди делать этого не могли.По словам Васильева, экспериментальные данные свидетельствуют, что когда озвучиваются слова, относящиеся к табуированному лексикону, в человеческом организме снижается уровень стрессового гормона кортизола. Благодаря этому, сердечно-сосудистая система в стрессовой ситуации испытывает меньше напряжения, риск ее повреждения снижается.Васильев подчеркнул, что стрессовое состояние, обусловленное увеличением концентрации соответствующих гормонов, сильно вредит сердцу. Брань, в свою очередь, позволяет «спустить пар».Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты улучшают защиту от сгущения крови.

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