Помогут ли антидепрессанты при тревожном расстройстве

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Помогут ли антидепрессанты при тревожном расстройстве

К британскому доктору Элли Кэннон обратился пациент, который сталкивается с приступами тревожного расстройства, включая чувство паники. Врач общей практики предложил ему принимать антидепрессанты, но сам пациент не уверен в правильности совета, ведь он не чувствует себя грустным или подавленным. 

Лекарства из категории антидепрессантов часто назначают при тревожных расстройствах, а также депрессиях. Имеются убедительные научные доказательства того, что эти таблетки могут облегчить симптомы целого ряда проблем, включая и генерализованное тревожное расстройство, с которым, вероятно, имеете дело вы. Но если симптомы возникают только спорадически, то есть время от времени, следует задуматься, так ли необходим ежедневный приём лекарств. 

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Все препараты имеют побочные эффекты, и польза от их применения должна превосходить вред от побочных эффектов. Если эпизоды тревожного расстройства кратковременны и длятся всего пару дней, то выбор лечения зависит от того, насколько сильно эта проблема воздействует на жизнь пациента. 

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Обычно тревожные расстройства или панику лечат с помощью когнитивно-поведенческой терапии, во время которой врач учит пациентов правильно воспринимать свои мысли и корректировать поведение. Существуют лекарства вроде бета-блокатора пропранолола, снижающие частоту сердечных сокращений и артериальное давление, что уменьшает ощущение паники. Если же эпизоды вызывают очень тяжелые симптомы, то возможно применение бензодиазепинов вроде лоразепама или диазепам, но их использование - это крайний шаг, поскольку они вызывают привыкание и тяжёлые побочки. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Элли Кэннон
Элли Кэннон
Здоровье
штатный врач-консультант изданий Mail on Sunday и Mailonline
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