Врач объяснила появление сильной тяги к сладкому вечером

«Тягу к сладкому перед сном могут провоцировать психологические причины и химические процессы, которые происходят в организме вечером», - прокомментировала такое желание Павлова, беседуя с радио Sputnik.

«Употребление продуктов с сахарозаменителями дает психологическое и эмоциональное удовлетворение», - констатировала врач.

Многие люди ощущают вечером сильную тягу к сладкому: например, хочется шоколадки или газировки.Первым делом, объяснила медик, тяготение к сладкому говорит об усталости организма, его истощении от перегрузок или хронического стресса. Кроме того, в вечерние часы организм активнее вырабатывает инсулин – это тоже содействует острому желанию перекусить чем-то сладким.Зухра Павлова заявила, что если желание сладкого очень сильное, то ему не обязательно сопротивляться, но порекомендовала перекусывать продуктами с заменителями сахара: например, с натуральными стевией или эритритом.Павлова уточнила, что при употреблении заменителей сахара не происходит дополнительного синтеза инсулина – это важно в пане профилактики сахарного диабета.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что поможет не набрать лишний вес зимой.

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