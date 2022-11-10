Врач объяснила появление сильной тяги к сладкому вечером
Эндокринолог Зухра Павлова отметила, что бороться с сильным желанием съесть что-то сладкое совсем не обязательно.
Многие люди ощущают вечером сильную тягу к сладкому: например, хочется шоколадки или газировки.
«Тягу к сладкому перед сном могут провоцировать психологические причины и химические процессы, которые происходят в организме вечером», - прокомментировала такое желание Павлова, беседуя с радио Sputnik.
Первым делом, объяснила медик, тяготение к сладкому говорит об усталости организма, его истощении от перегрузок или хронического стресса. Кроме того, в вечерние часы организм активнее вырабатывает инсулин – это тоже содействует острому желанию перекусить чем-то сладким.
Зухра Павлова заявила, что если желание сладкого очень сильное, то ему не обязательно сопротивляться, но порекомендовала перекусывать продуктами с заменителями сахара: например, с натуральными стевией или эритритом.
«Употребление продуктов с сахарозаменителями дает психологическое и эмоциональное удовлетворение», - констатировала врач.
Павлова уточнила, что при употреблении заменителей сахара не происходит дополнительного синтеза инсулина – это важно в пане профилактики сахарного диабета.
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Зухра Павлова
ЗОЖ
врач-эндокринолог МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук
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