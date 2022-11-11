Врач Пилипенко назвал полезные для защиты от рака кишечника продукты

«В день рекомендовано съедать не менее 100 грамм фруктов и 200 грамм овощей», – сказал Пилипенко, беседуя с «КП».

Красное мясо.

Продукты из обработанного мяса.

Жареное мясо.

Медик рассказал, какие продукты нужно включить в рацион, чтобы улучшить состояние кишечника и сделать его более защищенным от возникновения опухолей. С этой целью Пилипенко посоветовал есть молочные продукты. Оно содержат высокие дозы кальция, помогающего клеткам избежать тех трансформаций, которые ведут к раку.Также нужно сказать «да» ферментированным молочным продуктам. По мнению специалиста, полезно регулярно выпивать по половине стакана натурального йогурта или кефира. Благодаря таким продуктам в кишечнике активизируются микроорганизмы, способные разрушать канцерогенные молекулы.Полезными для защиты от рака кишечника являются и те продукты, в которых много пищевых волокон, – овощи и фрукты.Что, по словам врача, нужно ограничить.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему полезно съедать на ночь одну небольшую луковицу в сыром виде.

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