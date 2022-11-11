Врач Пилипенко назвал полезные для защиты от рака кишечника продукты
Врач-гастроэнтеролог Владимир Пилипенко отметил в интервью, что одними из лучших для профилактики рака толстой кишки являются ферментированные молочные продукты.
Медик рассказал, какие продукты нужно включить в рацион, чтобы улучшить состояние кишечника и сделать его более защищенным от возникновения опухолей. С этой целью Пилипенко посоветовал есть молочные продукты. Оно содержат высокие дозы кальция, помогающего клеткам избежать тех трансформаций, которые ведут к раку.
Также нужно сказать «да» ферментированным молочным продуктам. По мнению специалиста, полезно регулярно выпивать по половине стакана натурального йогурта или кефира. Благодаря таким продуктам в кишечнике активизируются микроорганизмы, способные разрушать канцерогенные молекулы.
Полезными для защиты от рака кишечника являются и те продукты, в которых много пищевых волокон, – овощи и фрукты.
«В день рекомендовано съедать не менее 100 грамм фруктов и 200 грамм овощей», – сказал Пилипенко, беседуя с «КП».
Что, по словам врача, нужно ограничить.
- Красное мясо.
- Продукты из обработанного мяса.
- Жареное мясо.
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