Врач Пилипенко назвал полезные для защиты от рака кишечника продукты

346 Фото: https://unsplash.com/photos/fsGGEr8ZFno
полезный перекус

Врач-гастроэнтеролог Владимир Пилипенко отметил в  интервью, что одними из лучших для профилактики рака толстой кишки являются ферментированные молочные продукты.

Медик рассказал, какие продукты нужно включить в рацион, чтобы улучшить состояние кишечника и сделать его более защищенным от возникновения опухолей. С этой целью Пилипенко посоветовал есть молочные продукты. Оно содержат высокие дозы кальция, помогающего клеткам избежать тех трансформаций, которые ведут к раку.

Также нужно сказать «да» ферментированным молочным продуктам. По мнению специалиста, полезно регулярно выпивать по половине стакана натурального йогурта или кефира. Благодаря таким продуктам в кишечнике активизируются микроорганизмы, способные разрушать канцерогенные молекулы.

Врач назвал десерт, полезный для защиты от рака кишечника


Полезными для защиты от рака кишечника являются и те продукты, в которых много пищевых волокон, – овощи и фрукты.  

Врач назвал способ защиты от рака молочной железы


«В день рекомендовано съедать не менее 100 грамм фруктов и 200 грамм овощей», – сказал Пилипенко, беседуя с «КП».

Что, по словам врача, нужно ограничить.
  • Красное мясо.
  • Продукты из обработанного мяса.
  • Жареное мясо.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему полезносъедать на ночь одну небольшую луковицу в сыром виде.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Нутрициолог рассказала о пользе ферментированных продуктов
Врач назвала способ, помогающий избежать рака прямой кишки
Онколог Минздрава назвал лучшие продукты для защиты от рака
Теги : защита от рака, полезные продукты, Владимир Пилипенко