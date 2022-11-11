Врач Терушкин назвал набор веса одним из признаков дефицита железа

«При нехватке железа организм находится в хронической гипоксии, человек может быть склонен к набору лишнего веса и невозможности похудеть», - сказал специалист «Газете.Ru».

«Из-за нехватки железа нарушается процесс питания и снабжения кислородом всех органов и систем организма, поэтому волосы становятся ломкими, непослушными и выпадают», - уточнил Терушкин.

Бледность кожи.

Темные круги под глазами.

Сухость, шелушение кожи.

Трещины на губах, в уголках рта.

Голубоватый оттенок глазных склер.

Нехватка железа, необходимого для выработки клеток крови и правильно работы щитовидки, является одним из самых распространенных дефицитов микроэлементов у россиян. Особенно склонны к дефициту железа взрослые женщины.Врач Терушкин перечислил в интервью внешние признаки, выдающие эту проблему. Одним из них является колебания веса, быстрое появление избыточного жироотложения.Другим характерным признаком дефицита железа является выпадение волос, а также их плохое качество – слабость, потеря плотности, упругости.Также эндокринолог указал на другие возможные симптомы.В случае длительного дефицита железа может возникнуть железодефицитная анемия. Ее отличают слабость, повышенная утомляемость, видоизменение ногтей, которые становятся похожими на ложки.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие опасные болезни отличаются бессимптомным развитием.

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