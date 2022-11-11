Врач Терушкин назвал набор веса одним из признаков дефицита железа

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жир на животе

Склонность к быстрому набору веса и трудно дающееся похудение могут говорить о дефиците важного для человеческого организма микроэлемента, сообщил эндокринолог Роман Терушкин.

Нехватка железа, необходимого для выработки клеток крови и правильно работы щитовидки, является одним из самых распространенных дефицитов микроэлементов у россиян. Особенно склонны к дефициту железа взрослые женщины.

Врач Терушкин перечислил в интервью внешние признаки, выдающие эту проблему. Одним из них является колебания веса, быстрое появление избыточного жироотложения.

«При нехватке железа организм находится в хронической гипоксии, человек может быть склонен к набору лишнего веса и невозможности похудеть», - сказал специалист «Газете.Ru».

Другим характерным признаком дефицита железа является выпадение волос, а также их плохое качество – слабость, потеря плотности, упругости.

Врач назвала опасные причины дефицита железа


«Из-за нехватки железа нарушается процесс питания и снабжения кислородом всех органов и систем организма, поэтому волосы становятся ломкими, непослушными и выпадают», - уточнил Терушкин.

Также эндокринолог указал на другие возможные симптомы.
  • Бледность кожи.
  • Темные круги под глазами.
  • Сухость, шелушение кожи.
  • Трещины на губах, в уголках рта.
  • Голубоватый оттенок глазных склер.
В случае длительного дефицита железа может возникнуть  железодефицитная анемия. Ее отличают слабость, повышенная утомляемость, видоизменение ногтей, которые становятся похожими на ложки.

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Роман Терушкин
Роман Терушкин
Здоровье
врач-эндокринолог
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