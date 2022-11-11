Врач Терушкин назвал набор веса одним из признаков дефицита железа
Склонность к быстрому набору веса и трудно дающееся похудение могут говорить о дефиците важного для человеческого организма микроэлемента, сообщил эндокринолог Роман Терушкин.
Нехватка железа, необходимого для выработки клеток крови и правильно работы щитовидки, является одним из самых распространенных дефицитов микроэлементов у россиян. Особенно склонны к дефициту железа взрослые женщины.
Врач Терушкин перечислил в интервью внешние признаки, выдающие эту проблему. Одним из них является колебания веса, быстрое появление избыточного жироотложения.
«При нехватке железа организм находится в хронической гипоксии, человек может быть склонен к набору лишнего веса и невозможности похудеть», - сказал специалист «Газете.Ru».
Другим характерным признаком дефицита железа является выпадение волос, а также их плохое качество – слабость, потеря плотности, упругости.
«Из-за нехватки железа нарушается процесс питания и снабжения кислородом всех органов и систем организма, поэтому волосы становятся ломкими, непослушными и выпадают», - уточнил Терушкин.
Также эндокринолог указал на другие возможные симптомы.
- Бледность кожи.
- Темные круги под глазами.
- Сухость, шелушение кожи.
- Трещины на губах, в уголках рта.
- Голубоватый оттенок глазных склер.
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Роман Терушкин
Здоровье
врач-эндокринолог
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