Гематохезия признана наиболее точным симптомом рака кишечника — 99,4% случаев

Что выяснили исследователи?

"Ректальное кровотечение, также известное как гематохезия, имело специфичность 99,4%, что делало его наиболее надежным индикатором рака кишечника. Кровь в кале также может указывать на желудочно-кишечное кровотечение. При сочетании этих симптомов и признаков чувствительность достигала 57,5%. За исключением ректального кровотечения, отдельные симптомы не достигают порога диагностики рака кишечника.", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев, комментируя исследование специально для МедикФорум.

Общие признаки, на которые стоит обратить внимание

Стойкое изменение характера дефекации — более частое опорожнение, более жидкий стул и иногда боль в животе.

Кровь в кале без других симптомов геморроя.

Боль в животе, дискомфорт или вздутие живота всегда вызваны приемом пищи, что иногда приводит к уменьшению количества съедаемой пищи и потере веса.

Рак кишечника является одним из наиболее распространенных видов рака. Как и при всех формах рака, прогноз тем лучше, чем раньше он обнаружен. Это делает осознание симптомов передним и центральным.Рак кишечника, также известный как колоректальный рак, является одним из основных видов рака, связанных с абдоминальными симптомами. В исследовании был проведен углубленный анализ подгрупп 94 случаев колоректального рака, чтобы изучить различия в проявлении симптомов среди раков в разных анатомических локализациях.Почти все зарегистрированные симптомы могут указывать на колоректальный рак.Симптомы рака кишечника могут быть малозаметными и не обязательно вызывать у вас недомогание.Более 90 процентов людей с раком кишечника имеют одну из следующих комбинаций симптомов:

