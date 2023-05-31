Онколог Воробьев назвал признаки рака кожи на руках и пальцах

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Онколог Воробьев назвал признаки рака кожи на руках и пальцах


Независимо от того, пасмурный день или нет, если вы не наносите SPF, вы рискуете заболеть раком кожи, вызванным солнечными лучами, которые могут проникать сквозь облака, и важно следить за симптомами заболевания.


Многократное воздействие ультрафиолетовых лучей солнца может привести к аномальной пролиферации клеток кожи. В более теплую погоду, типичную для весны и лета, руки, как правило, всегда на виду.

«Плоскоклеточная карцинома является наиболее распространенным типом рака кожи кисти. Плоскоклеточный рак, тип рака кожи, может выглядеть как порез или инфекция, которая не заживает», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

При обнаружении плоскоклеточного рака на самых ранних стадиях его можно успешно лечить.

Если у рака достаточно времени, чтобы стать более продвинутым, тогда он может быть «опасным». Плоскоклеточный рак может выглядеть как толстые, шероховатые, чешуйчатые пятна, которые могут покрываться коркой или кровоточить.

Повреждения обычно окружены поврежденной солнцем кожей, которая может быть морщинистой или иметь изменение пигментной окраски или потерю эластичности.
Плоскоклеточный рак может напоминать бородавки или открытые язвы, которые не заживают полностью.



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«Иногда SCC [плоскоклеточный рак] проявляются в виде новообразований, приподнятых по краям с более низкой областью в центре, которая может кровоточить или чесаться».


Как проверить наличие SCC


Одна из лучших вещей, которую вы можете сделать, это записаться на прием к дерматологу, когда вы заметите что-то необычное на коже — незаживающая рана или новое пятно. Следите за новыми или изменяющимися поражениями, которые растут, кровоточат или не заживают.



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